Kráľ zvierat sa nikam neponáhľa

Soundgarden sa vrátili medzi elitu s nenútenou eleganciou. Po šestnástich rokoch nahrali album King Animal.

14. mar 2013 o 17:06 Michal Durdovanský

Novinka grungeovej skupiny Soundgarden prichádza po šestnástich rokoch od ich posledného albumu. Kapela však nestráca šarm ani charizmu.

Odišli na vrchole, vracajú sa ako legendy. Tak by sa dal pomenovať koncertný aj albumový návrat americkej skupiny Soundgarden. Po šestnástich rokoch nahrali nový album, ktorý je poplatný ich veku a hudobne sa vracia hlavne do minulosti.

Soundgarden boli v deväťdesiatych rokoch jednou zo skupín takzvanej veľkej grungeovej štvorky. Kým Nirvana bola založená na priamočiarosti, Alice In Chains najmä v začiatkoch čerpali z osemdesiatkového metalu a Pearl Jam sa rokmi vyprofilovali na priam štadiónovú kapelu, Soundgarden boli vždy podladení, temní a postavení na aranžérskej a rytmickej košatosti.

Pocta klasikom

Novinka King Animal spĺňa všetky vyššie zmienené atribúty, no hlavne zvukom ešte viac ako kedykoľvek predtým čerpá z odkazu Black Sabbath alebo Led Zeppelin.

Členovia skupiny boli od posledného albumu Down On The Upside z roku 1996 aktívni. Bubeník Matt Cameron zakotvil u spomínaných Pearl Jam a spevák Chris Cornell hral v superskupine Audioslave s členmi Rage AgainstThe Machine.

Na svojich sólových albumoch ďalej Chris Cornell nahral pieseň do bondovky Casino Royale a vyskúšal si aj r’n’b s producentom Timbalandom.

video //www.youtube.com/embed/oTaVHM6HGuQ

Základom je blues

Oproti tomu je King Animal až rozkošne staromilský. Základ tvorí blues a podladený, doslova drevný hard rock. Nový album je skutočne ako kráľ zvierat – nikam sa neponáhľa, robí si, čo sa mu zachce a ani po rokoch nestráca svoj šarm a charizmu.

Kým na prvé vypočutie nepôsobí nahrávka až tak výrazne ako vrcholné albumy Badmotorfinger alebo Superunknown, časom zaujme napríklad A Thousand Years Before, ktorá by pokojne zapadla na „beatlesácky“ Revolver, monumentálna Bones Of Birds, Black Saturday s temnou triphopovou medzihrou alebo tajuplná Worst Dreams.

O čo viac je King Animal neprístupnejší, tým väčšmi sú jeho skladby imúnne voči opočúvaniu. Soundgarden sa s nenútenou eleganciou vrátili medzi elitu.

V najbližšom čase sa môžeme tešiť aj na novú nahrávku Alice In Chains, ktorí v decembri odpremiérovali výbornú skladbu Hollow.