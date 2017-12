Jánošík zomrel pred 300 rokmi. Zamilovali sme si ho kresleného

Otec žil vo svojom svete

„Bol veľmi nepraktický, stratil sa všade, kam prišiel,“ hovorí o Viktorovi Kubalovi jeho syn.

Viktor Kubal mladší zdedil po otcovi nielen meno a podobu, ale aj profesiu, ba i štýl kreslenia.„Niečo som dostal do vienka, niečo som sa od neho naučil. Nebudem to nasilu meniť. Urobil som asi štyridsať kreslených filmov pre Kolibu aj televíziu. Nie sú špičkové, ale dá sa ne pozerať,“ hovorí syn slávneho animátora.

U otca musel obdivovať jeho obrovský talent. „Keď som sám maľoval a s niečím som si nevedel vôbec rady, on to naskicoval za päť sekúnd. To je jednoducho dar, to sa nedá naučiť,“ dodáva.

Prvý film urobil Viktor Kubal pre Školfilm v roku 1942, vtedy ešte jeho postavičky vyzerali presne ako tie Disneyho. „Je to normálne, každý sa najprv u niekoho učí a až potom si vytvorí vlastný štýl,“ komentuje jeho syn.

Opätovne sa k animovanému filmu dostal v podstate z núdze. Z Roháča, ktorého bol spoluzakladateľom, totiž v roku 1965 odišiel. „Jeho kolegovia ho odtiaľ prakticky vyštvali. Závideli mu, že veľmi veľa robí a teda aj viac zarába,“ tvrdí. Spomína, ako si otec v tom čase kúpil vyradenú 16-milimetrovú kameru. Jeho technicky zdatný brat mu na ňu dorobil zariadenie na posun po okienkach a s jej pomocou si doma vyrobil svoj prvý film. „S ním potom prišiel na Kolibu a ponúkol im, že by mohol niečo také robiť. Zobrali ho a postupne tam vzniklo celé animované štúdio,“ vysvetľuje.

Sám Kubal na Kolibe veľmi nevysedával, pracoval celé dni doma. „Mama nechodila do práce a vytvárala mu podmienky. Bez nej by neurobil nič. Robila mu nielen životný servis, ale prepisovala aj scenáre. On si ich totiž písal len rukou. Musela riešiť ešte aj to, či mu vyplácali honoráre. On na to kašlal. Bol síce dobrý otcom, ale o našu výchovu sa až tak nestaral,“ spomína syn.

Film Zbojník Jurko je podľa neho nadčasový: „Patrí do jánošíkovskej klenotnice.“ Svojmu otcovi s ním trochu aj pomáhal, no vraj len preto, že bol doma poruke. Jeho otec totiž málokomu veril, všetko si preto najradšej robil sám.

Pri scenári si síce dal dramaturgom poradiť, ale aj tak nakoniec všetko robil po svojom. Aj zázračnú vílu, aj záver filmu, ktorý sa nekončí smrťou zbojníka alebo večným životom legendy, si teda vysníval sám.

Opisuje, ako otec vždy nakreslil postavičku ceruzkou na polopriesvitný pauzák a označil jej východziu i konečnú polohu v zábere. „Nerozkresľoval každý pohyb ani nekoloroval obrázky, to už potom robilo asi desať rozkresľovačiek,“ dodáva. Tie potom všetko preniesli aj na ultrafan - priestvitnú fóliu, ktorej navrstvením sa pri klasickej animácii vytvára pohyb postavičiek. „Je to prácne, lebo sa pod kamerou musia stále vymieňať fólie. Počítačové animácie v tom čase ešte neboli,“ vysvetľuje Kubal ml.

Kubalovi je ľúto, že Koliba, ktorá produkovala veľa dobrých filmov, bola prvá po revolúcii zrušená spolu s trikovým štúdiom v televízii. „Dnes niekto vyčíta, že filmy, ktoré otec urobil, zostali majetkom štátu. Dobre, ale mohol ich urobiť a štát za ne zaplatil. Skúste dnes niekomu navrhnúť, že by ste chceli urobiť celovečerný animovaný film. Neobhajujem socializmus, len hovorím, že dnes by už Zbojníka Jurka nikto neurobil,“ mieni.

Prinajmenšom Kubal nebol z tých, ktorí by si dnes dokázali vybaviť sponzorov. Žil len vo svojom svete. „Bol veľmi nepraktický, stratil sa všade, kam prišiel,“ prezrádza syn. Keď raz cestoval sám na festival do Frankfurtu a na letisku ho nikto nečakal, rozhodol sa vrátiť do Bratislavy ešte z letiska. „Večer nám doma len povedal, že všetci tam rozprávali inak a že im vôbec nerozumel,“ usmieva sa Kubal.

