Vyhrajte lístky na film Renoir

Odpovedzte na jednoduchú otázku a získajte lístky na premiéru filmu Renoir.

15. mar 2013 o 0:00 kul

Dvaja z vás majú možnosť získať po dva lístky na premiéru filmu Renoir v kinách sieti Cinemax v rámci celého Slovenska. Film prináša do slovenských kín spoločnosť Film Europe. Premiéra sa uskutoční vo štvrtok 21. marca. Súťažiť môžete do stredy (20. marca) do 12.00 h.

Súťaž sa skončila. Víťazmi lístkov sa stali: Martin Hodoň a Zdeňka Keltošová. Gratulujeme!

Osobné údaje slúžia len pre kontaktovanie výhercu, nebudú poskytnuté tretej strane.