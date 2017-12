Kto vyhral lístky na koncert kapely Pražský výběr

Pražský výběr: Bude to jedna k jednej

Keď hrajú muzikanti hudbu z prvých albumov, väčšinou znie inak. Rovnako ju často dokážu zahrať už len revivalové skupiny. Pražský výběr sa rozhodol urobiť to inak – čo najvernejšie.



„Chceli sme sa vrátiť ku koreňom, čo sú naše prvé dve platne. Ja to volám poctivý koncert, pesničky budú v pôvodných aranžmánoch aj v pôvodnom poradí,“ vraví gitarista Michal Pavlíček.

Podľa speváka a klávesistu Michaela Kocába by bolo oveľa jednoduchšie spraviť novú platňu. „Nie je nič ťažšie, než sa vrátiť k svojim starým pesničkám a zahrať ich od A do Z. Najväčšie hitovky ako Pražákům, těm je hej samozrejme máme v prstoch, dáme to, aj keď nás zobudíte o štvrtej ráno, ale niektoré veci sme doteraz naživo nikdy nehrali. Vtedy som bol ako absolvent konzervatória rozohratý, Pavlíček tiež, teraz sme museli naozaj vydrieť naše pôvodné behy. Takže najskôr sme sa museli znovu naučiť pôvodné party.“

