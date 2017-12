Bola by škoda ignorovať svet

Na Slovensku vznikla prvá agentúra pre ilustrátorov. Našich autorov chce predávať doma aj v zahraničí.

19. mar 2013 o 17:28 Jana Németh, Jana Močková

Kreatívny priemysel a IT – to sú naše možnosti vo svete, vravia Petra Kemková a Andrej Kiszling. V Bratislave založili ilustračnú agentúru.

Sú to dvaja mladí ľudia, ktorí majú skúsenosti v oblasti dizajnu z Londýna či z Prahy.

Petra Kemková a Andrej Kiszling mali pocit, že u nás existujú dobrí ilustrátori, no ich veci sa nemajú ako dostať tam, kam patria – na stránky kvalitných svetových časopisov.

Rozbiehajú agentúru Owl Illustration a dúfajú, že postupne zmenia aj situáciu na našom trhu.

„Všetci dnes túžia po autenticite, po originalite, a to je presne to, čo vieme ponúknuť. Dnes predsa nie sme zviazaní malosťou nášho trhu. Ilustrácia je digitálny súbor, ktorý sa dá poslať kamkoľvek na svete,“ hovoria.

Dobré pre všetkých

Petra Kemková pracovala v Londýne ako dizajnérka, ktorá mala k textom v magazínoch vyberať fotografie či ilustrácie. „Poznala som aj slovenských autorov, ale nemohla som ich osloviť, čo mi bolo veľmi ľúto. Nikto ich nezastupoval a celá spolupráca by si vyžadovala oveľa viac času a administratívnych formalít, ako keď som si vyberala autorov cez agentúru,“ vysvetľuje.

V zahraničí je fungovanie ilustračných agentúr úplne bežné a veľmi pohodlné pre obe strany – klientov aj ilustrátorov. Vydavateľ má možnosť vybrať si z prehľadných portfólií presne to, čo mu vyhovuje, ilustrátorovi odpadá zložitá administratíva, pomalé zháňanie práce na vlastnú päsť aj právna ochrana jeho tvorby.

Agentúra sa chce špecializovať na editoriálovú ilustráciu autorov krajín V 4, najmä však tých slovenských. „Dnes si opäť na trhu získava miesto ilustrácia, ktorá má korene v našom regióne – tá, ktorá je prepracovanejšia, má až umelecký ráz a vychádza z pôvodných techník. Naši ilustrátori sú veľmi dobrí a zároveň odlišní od komerčnej ilustrácie, ktorá dlho dominovala trhu. Chceme im dať možnosť obstáť na trhu v Británii či vo Francúzsku,“ hovorí Petra Kemková.

Ilustrátorka Daniela Olejníková, ktorá je jednou zo zastúpených autoriek, sa zo vzniku agentúry teší. „Stále u nás máme problém s ocenením ilustrátorskej práce a sme málo konfrontovaní s tým, ako to chodí na zahraničnom trhu.“ Agentúra by podľa nej mohla pomôcť akejsi emancipácii našich ilustrátorov a zvýšiť záujem časopisovej ilustrácie aj na našom trhu.

Ilustrácie Daniely Olejníkovej.

Móda aj ekonomika

Potenciál zákazníkov vidí Owl Illustration najmä v oblasti magazínov kreatívnej ekonomiky, ale aj módnych časopisov. „Zaujímajú nás časopisy ako Harvard Business Revue, magazín Wired a všetko medzi tým, čo je naozaj nemalé množstvo titulov,“ vysvetľuje Andrej Kiszling.

Editoriálová ilustrácia je vo svete vecou prestíže a o dobrých umelcov sa médiá bijú. „U nás to tak zatiaľ nefunguje, no našťastie, dnes už nemusíte robiť až tak veľa kompromisov, lebo svet je prepojený. Bola by škoda ignorovať ho a nevyužívať naše schopnosti v oblasti kreatívneho priemyslu,“ dodáva.

Samozrejme, nechcú sa orientovať iba na zahraničný trh, ale aj na domáci. Najvyťaženejším zdrojom ilustračných prvkov k textom sú u nás najmä fotografie z fotobánk. „Chceme to zmeniť, no najmä – dať domácim ilustrátorom pocit, že môžu fungovať v profesionálnych podmienkach, že sa nemusia zapredať ani zháňať brigády a vedľajšie úväzky, aby sa uživili.“

Prihlásili sa stovky

Momentálne sú zakladatelia agentúry vo finálnej fáze vytvárania portfólií autorov, ktorých budú zastupovať. Na výzvu totiž zareagovali stovky ilustrátorov z viacerých krajín.

V najbližších dňoch budú už konkrétne mená ilustrátorov pribúdať na ich webovej stránke a postupne aj v e­mailových schránkach zahraničných vydavateľstiev. Bola by škoda, keby ich svet ignoroval.

Ilustrácia Kataríny Macurovej.





Ilustrácie Kláry Pitlovej.

Ilustrácie poľskej ilustrátorky Igy Gawronskej.

Ilustrácia poľskej ilustrátorky Anety Poplawskej.