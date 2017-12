Ako vzniká hit: Sandokan

Malajzijský tiger z Mopracemu svojho času vtrhol na naše fádne obrazovky vo veľkom štýle ako charakterný pirát. Ani dnes nemá zmysel brániť sa mu. Sandokan je v nás.

21. mar 2013 o 11:01 Eva Andrejčáková

Bol to pirát šľachtického pôvodu, posledný žijúci potomok vládnucej dynastie, jede z tých, ktorí sa v Ázii pred dvesto rokmi vzopreli belošskej kolonizácii. Hovorili mu Malajzijský tiger. Jeho rodinu nechal vyvraždiť krutý a nemilosrdný James Brook, známy ako biely radža zo Sarawaku, zvaný aj Bič Pirátov. Zbavil ho tak trónu, keď bol ešte malý chlapec. V dospelosti sa Sandokan rozhodol spočítať mu to. Na malom ostrove Mopracem, západne od Bornea, dal dokopy skupinu pirátov. Odtiaľ vyrážal po bohu svojho priateľa, Portugalca Yaneza de Gomera, aby zastavil besnenie kolonizátorov.

Volám sa Sandokan

Do Československa vtrhol pirát Sandokan pred tridsiatimi rokmi. Bolo to v roku 1983 - mimochodom, práve sto rokov od prvého knižného vydania Salgariho diela. Charakterný krásavec sa zmocnil sŕdc nielen dievčat a žien, ale prakticky všetkých, čo doma mali telku. Mali ju už naozaj všetci, len možno nie farebnú. Zrodil sa nový Vinetou. A to je už naozaj čo povedať, ak u nás niekto v časoch najväčšej slávy indiánskej ikony siahol na jej piedestál. Paradoxne, v týchto ťažkých časoch nekvalitných tričiek s akoukoľvek trápnou potlačou zrazu neexistovalo, aby fanúšik nevlastnil tričko s tvárou exotického hrdinu. Trojkombinácia leto, pláž a Sandokan roky spoľahlivo fungovala priam ako náhrada demokracie. Na školských maškarných plesoch sa to Sandokanmi začalo len tak hemžiť, v rómskych osadách sa ich rodili húfy. V kuchyniach na Vianoce sa pripravovali sladké Sandokanove oči, na dvoroch zneli všetky možné parodické verzie filmovej pesničky a kšeftári predávali deťom jeho fotografie privezené zo zahraničia za nekresťanských päť korún. Hoci po rokoch si možno viacerí radšej seriál ani nepozrú, aby neprišli o plnotučnú detskú spomienku, jedno im Sandokan určite dal: v časoch nevedomosti o svete za železnou oponou mohli zistiť, že vôbec existuje nejaká Malajzia. Paradoxne, jediná postava z príbehu, ktorá ba aj dnes zarezonovala v tamojších domorodých končinách, je James Brook, reálna postava z histórie.

Kabir je pán

Koprodukčný taliansko-francúzsko-nemecko-anglický šesťdielny seriál vznikol v roku 1976 v réžii Sergia Sollimu. Už vtedy však nebol jediným filmovým spracovaním slávnej série pirátskych osudov. Prvého Sandokana si ešte v roku 1941 zahral taliansky herec Luigi Pavese. V štvordielnej sérii z roku 1964 sa ako tiger z Mopracemu predstavil najprv americký kulturista Steve Reeves a po ňom americký herec Ray Danton.

Svetový boom Sandokana nastal, keď sa na scéne zjavil charizmatický Kabir Bedi, pôvodom Ind zo sikhskej rodiny. Jeho rodičia boli jednými z prvých manželských zväzkov medzi indickým mužom a anglickou ženou. Otec bol filozofom a spisovateľom, matka konvertovala na budhizmus. Zoznámili sa na univerzite v Oxforde, neskôr žili v Berlíne, odkiaľ pred vypuknutím druhej svetovej vojny odišli. Usadili sa v indickom (dnes pakistanskom) Lahore a pracovali pre istý politický týždenník. Tu sa ako jedno z troch detí narodil Kabir. Pôvodne chcel byť historikom, no zlákalo ho herectvo. Študoval v Dillí, spočiatku pôsobil ako rozhlasový a televízny moderátor, účinkoval ako divadelný herec. V roku 1968 sa presťahoval do Bombaja, centra indickej továrne na sny. Pracoval pre reklamu, odkiaľ neskôr „prerazil“ do Bollywoodu. Kým získal úlohu Sandokana, účinkoval už v niekoľkých filmoch. Prakticky neznámy herec sa stal vďaka tigrovi z Mopracemu žiariacou hviezdou. Jeho kariéra sa rozbehla najmä v televízii - hral v známych amerických i v európskych seriáloch, stal sa aj filmovým predstaviteľom ďalšieho Salgariho diela - Čierneho korzára. Po česky ho vždy výborne daboval Viktor Preiss.

Hriech na celý život

O rok neskôr po šesťdielnom Sandokanovi vznikol celovečerný film, v ktorom úžasného bojovníka opäť stvárnil Kabir Bedi. V roku 1992 pribudol animovaný seriál španielsko-britskej produkcie, ktorý vyšiel aj na DVD a stal sa podkladom pre celovečerný animovaný film Princezná a pirát. V roku 1998 vznikol ďalší animovaný seriál v Taliansku, v roku 2004 film o filme, pribudla aj počítačová hra a DVD verzie filmov a seriálu.

Dnes má svetoznámy predstaviteľ Sandokana 67 rokov, je to stále veľmi šarmantný a charizmatický pán. Žije v Bombaji, ale ako nám do redakcie napísal, je stále zaneprázdnený a veľa cestuje. Zhruba pred troma rokmi bol hosťom známej českej relácie Jana Krausa Uvolněte se, prosím, kde na jeho počesť vznikla i nová verzia pesničky v podaní hudobníka Davida Krausa. Keď sa vtedy počas rozhovoru Kabir usmial do kamery a v televíznom éteri zaznel jeho skutočný, neuveriteľne hlboký a podmanivý hlas, všetkým jeho fanúšičkám sa definitívne potvrdilo: bol by stál za hriech a stojí ešte aj teraz. Nečudo, že to v živote so ženami celkom smelo roztočil. Bol trikrát ženatý a trikrát rozvedený, medzitým stihol aj zopár avantúr a ani dnes nežije sám. Niektoré z jeho detí sa vybrali v jeho hereckých šľapajach. Jeden zo synov, žiaľ, skončil svoj život rovnako ako nešťastný autor Sandokana Emilio Salgari - samovraždou.

Všechno ví, všechno má v plánu

Kabir Bedi si pred dvoma rokmi prevzal od talianskeho prezidenta najvyššie vyznamenanie a bol pasovaný za rytiera. I keď v Hollywoode sa nikdy príliš nepresadil, v Európe a najmä v Taliansku ho zbožňovali. Isté je, že sa stal najznámejším indickým hercom na svete a dokonca nechýbal v trinástej bondovke Chobotnička z roku 1983, kde stvárnil pravú ruku hlavného zloducha. Jeho tvár tridsiatnika sa však už navždy bude spájať so slávnym pirátom. Stala sa kultom, ktorý pretrváva nielen ako recesia alebo nostalgia. Nepochybujte o tom, že Sandokan či znak malajzijského tigra na tričku je stále in. V internetových obchodoch úspešne boduje v konkurencii súčasnej odevnej ikonografie.

video //www.youtube.com/embed/mh9mLYWQQ2g

Soundrack, ktorý tento filmový príbeh sprevádzal, dodnes nemá chybu. Jeho autormi sú talianski bratia Maurizio a Guido De Angelisovci. Originál bol odvtedy viackrát prespievaný a dostal svoju podobu aj v našich končinách. V Maďarsku s ňou už v roku 1983 obrovský úspech dosiahla populárna synthie-popová kapela Neoton Familia, v Čechách hneď nato dostala ešte teplejšiu podobu vďaka speváckej dvojke Petr Kotvald - Stanislav Hložek. Úplne najlepšou regionálnou vychytávkou na Youtube je dnes česká verzia pesničky s maďarským fonetickým prepisom textu.

A ešte jeden aktuálny tip: ak by ste si jeho príbeh chceli predsa len oživiť, pravého slovenského Sandokana uvádza ako marionetový muzikál pre dospelých Dezorzovo lútkové divadlo.