Zanikne ďalšia dobrá galéria?

Staré Mesto dalo šéfovi bratislavskej Galérie Cypriána Majerníka výpoveď.

22. mar 2013 o 17:19 Jana Németh, Jana Močková

Galéria Cypriána Majerníka sídli v centre Bratislavy. Jej história siaha s prestávkou až do roku 1957.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Chce, aby bola galéria neziskovou organizáciou.

BRATISLAVA. Richard Gregor, šéf Galérie Cypriána Majerníka, v piatok večer otvára výstavu Hranice tela, jednu z mnohých, ktoré má tento rok bratislavská galéria v programe.

Vo štvrtok však dostal výpoveď od Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto, zriaďovateľa Centra vizuálnych umení, pod ktoré galéria patrí.

Zlúčenie staromestských centier

„Staré Mesto dlhodobo plánovalo v rámci racionalizácie zrušiť dve pracovné miesta v Centre vizuálneho umenia a v Centre divadla, literatúry a vzdelávania. K ich zrušeniu došlo aj na základe výsledkov kontrol, ktoré boli v centrách vykonané,“ znie oficiálne stanovisko Starého Mesta.

Pôvodne by tri centrá (vrátane Centra hudby) mali byť po novom zlúčené do Referátu staromestských centier kultúry a vzdelávania. Viesť by ich mal jeden človek spomedzi doterajších pracovníkov oddelenia kultúry.

Výsledky kontroly hospodárenia v galérii boli podľa starostky Táne Rosovej „veľmi znepokojujúce“, galéria podľa nej urobila „mnohé zásadné prešľapy“, povedala pre TASR.

Richard Gregor s tým nesúhlasí: „Kontrolór vo svojej záverečnej správe nenavrhol vyvodiť žiadne priame dôsledky a so žiadnymi sme ani neboli oboznámení. Napokon, zlé hospodárenie nie je uvedené ani ako dôvod mojej výpovede, je ním zníženie stavu zamestnancov.“

Mesto chce neziskovku

Staré Mesto chce galériu transformovať na neziskovú organizáciu. Dôvodom majú byť spomínané chyby zistené kontrolou a rozpočtové možnosti mestskej časti.

„Vlani ma vyzvali na predloženie alternatív toho, ako by galéria mohla fungovať pod iným zriaďovateľom. Vypracoval som správu a začiatkom tohto roka som dokonca prišiel s konkrétnym subjektom, ktorý by nás dokázal financovať. Ďalší krok mal prísť od starostky, no zrazu má podobu výpovede,“ vysvetľuje Gregor.

Výpoveď dostal aj ďalší zamestnanec galérie, ktorý pracoval na dohodu.

Rozpočet galérie bol minulý rok asi 56-tisíc eur, z grantov a od sponzorov získala ďalších 26-tisíc eur. „V percentuálnom prepočítaní je to jedna z najlepších bilancií v rámci verejných kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Staré Mesto nám prispieva iba piatimi až ôsmimi percentami zo svojho celoročného rozpočtu na kultúru, pričom sme jediná odborne profesionálna organizácia, ktorú zriaďuje,“ argumentuje Gregor.

Galériu by mal viesť do konca júna, plynie mu trojmesačná výpovedná lehota.

Ďalšiu spoluprácu s galériou vidí Staré Mesto v rámci zmlúv o spolupráci aj možným poskytnutím „lukratívnejších priestorov, ako má galéria teraz“.

„Staré Mesto by mohlo galériu podporovať aj cez dotácie, no očakáva sa, že zriaďovateľ bude naďalej väčšinu finančných prostriedkov získavať z grantov z ministerstva kultúry a od sponzorov,“ povedala pre SME Rosová.