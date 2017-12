Cesty za hudbou, ktoré prinášajú energiu

Minulý týždeň patril na Slovensku klasickej hudbe. V utorok v Poprade koncertoval klavirista Alexej Ľubimov, vo štvrtok v Bratislave Mládežnícky orchester Gustava Mahlera a v piatok v Košiciach španielsky hráč na violu da gamba Jordi Savall.

24. mar 2013 o 17:15 Andrej Šuba, autor je hudobný publicista

Vystúpenie Mládežníckeho orchestra Gustava Mahlera pod taktovkou švédskeho dirigenta Herberta Blomstedta v Bratislave bolo súčasťou projektu The Beethoven Journey. Počas štyroch rokov jeho trvania nórsky klavirista a držiteľ Grammy Leif Ove Andsnes nahrá všetky Beethovenove koncerty a vystúpi s hudbou viedenského klasika v päťdesiatich piatich mestách po celom svete.

„Beethoven ma fascinuje schopnosťou premyslene budovať veľké celky. No súčasne je v jeho hudbe neustále prítomný i moment prekvapenia. Nikdy neviete, čo sa objaví za rohom. Táto výnimočná kombinácia stále oslovuje. Nezáleží na tom, či ste v Bratislave, Tokiu alebo v Brazílii,“ povedal v telefonickom rozhovore Andsnes.

Orchester najtalentovanejších mladých hudobníkov, ktorý koncom 80. rokov 20. storočia založil slávny dirigent Claudio Abbado, naplnil Redutu svojou povestnou energiou, ktorá dosahovala eruptívnu silu najmä v Beethovenovej 7. symfónii.

Štvrtý klavírny koncert však až tak výrazne nezapôsobil. Andsnesov výkon bol elegantný, technicky bezproblémový, no najmä v prvej časti som mal neustále pocit, akoby sólista a orchester hrali z hľadiska výrazu nezávisle od seba. Dojem napravilo až brilantné finále.

Škoda, že v telese, ktoré predstavuje otvorené dvere do renomovaných orchestrov a v minulosti v ňom účinkovali viacerí slovenskí hudobníci (napríklad v zahraničí pôsobiaci huslisti Juraj Čižmarovič a Igor Karško, no i viacerí členovia Slovenskej filharmónie), tentoraz nehral ani jeden Slovák.

Výnimočný zážitok ponúklo v piatok Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. V mrazivý večer zaznela v Dóme sv. Alžbety, obsadenom do posledného miesta, orchestrálna verzia Haydnovho diela Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. Dirigentom bol katalánsky maestro Jordi Savall, ktorý do metropoly východu pricestoval so svojím súborom Le Concert des Nations.

Vážnosť Haydnovej pašiovej hudby v nesmierne koncentrovanom a sugestívnom predvedení na dobových nástrojoch umocnili meditácie z pera portugalského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Josého Saramaga, ktoré čítal herec František Kovár.

„Cestovanie je únavné, no každý z koncertov mi prináša neuveriteľnú energiu. Vždy, keď hrám hudbu, prežívam ten najkrajší okamih v živote,“ povedal charizmatický umelec, ktorý napriek tomu, že prekročil sedemdesiatku, absolvuje približne stopäťdesiat koncertov ročne.

Každý, kto bol v košickom Dóme sv. Alžbety, bude asi súhlasiť, že emócia, o ktorej hovoril, dokáže byť nesmierne silná.

Európske hlavné mesto kultúry bolo koncom minulého týždňa na Slovensku hlavným mestom klasickej hudby. Záznam z koncertu odvysiela 28. marca Rádio Devín.