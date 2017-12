Nové CD

Depeche Mode: Delta Machine, Eric Clapton: Old Sock, Bonobo: The North Borders, Jelly Belly: How Old Were You In The 90's?

26. mar 2013 o 16:05 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

Depeche Mode: Delta Machine

Columbia/Sony Music

„Hudba má rovnakú atmosféru ako na albumoch Violator a Songs of the Faith and Devotion,“ tvrdí o novinke Depeche Mode Martin Gore. Trinásta štúdiovka kapely obsahuje štýlových trinásť vecí a ide o jednu z jej vydarenejších nahrávok za posledné roky. V deluxe verzii so štyrmi bonusovými pesničkami a knihou fotografa Antona Corbijna, naživo 25. mája v Bratislave.

Eric Clapton: Old Sock

Universal music

Názov albumu legendárneho gitaristu sa dá vzhľadom k jeho 67 rokom brať s humorom, ale aj inak. Sú tu len dve nové skladby, ale zvyšok nie je žiadna vata. Clapton spomína na rôznu hudbu od Still Got the Blues Garyho Moorea až po Gershwinovku Love is Here to Stay. Album by sa mohol volať aj With a little Help from my Friends: hosťujú tu Paul McCartney, Chaka Khan Steve Winwood či JJ Cale.

Bonobo: The North Borders

Ninja Tune / Wegart

V princípe to je stredný prúd. Pesničky, ktoré cestou natrafili na filmovú hudbu a elektroniku. Výsledkom býval eklektický rukopis Simona Greena, ktorý nájdete aj na jeho novom albume. „Príjemné“ bolo vždy to slovo, ktoré jeho skladby vystihovalo najviac, a platí to aj tentoraz – aj keď vás možno zaskočí, že skladby na The North Borders sa prikláňajú k elektronike.

Jelly Belly: How Old Were You In The 90's?

Deadred

Česko-maďarsko-slovensko-španielska zostava sa pohrala s predchádzajúcim EP skupiny Jelly Belly, ktorej domovom je nezávislá značka Deadred. Fiktívny remixový soundtrack, ktorý je po hudobnej stránke poctou 90. rokom minulého storočia a vraj obsahuje prvé nahrávky Jelly Belly „pri ktorých sa bude dať tancovať“. Tak vyskúšajte.