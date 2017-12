Nové filmy v našich kinách

Bruce Willis tu dlho nebol. Okrem G. I. Joe: Odveta môžete vidieť aj snímky Nepoužiteľní, Spring Breakers a novinku režiséra Stevena Soderbergha Vedľajšie účinky.

27. mar 2013

G. I. Joe: Odveta

Réžia: Jon M. Chu. Účinkujú: Channing Tatum, Bruce Willis, Ray Park, Dwayne Johnson, Elodie Yung, RZA, D.J. Cotrona

Tvorca hudobných a tanečných filmov, kalifornský rodák Jon M. Chu sa preslávil celovečernými snímkami Let’s Dance 2: Street Dance, Let’s Dance 3D a hudobným dokumentom Justin Bieber: Never Say Never. Úplne iné tance ponúka v pokračovaní filmových dobrodružstiev z roku 2009, inšpirovaných plastovými figúrkami vojakov a komiksami o nich. Hviezdne obsadený akčný dobrodružný thriller G. I. Joe: Retaliation nakrúcali v Louisiane s rozpočtom 185 miliónov dolárov v roku 2011. Pri filmovaní v New Orleanse tragicky zahynul člen štábu. Nasledujúci rok sa dorábali digitálne triky, efekty a vznikala 3D verzia. Film má dnes (28. marca) premiéru aj v USA. Prvé reakcie recenzentov sú nadšené.

Nepoužitelní

Réžia: David Charhon. Účinkujú: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani, Lionel Abelanski

Druhý celovečerný film francúzskeho režiséra Davida Charhona po prepadáku Cyprien je kriminálna komédia o dvojici načisto rozdielnych policajtov, ktorých spojí vyšetrovanie politicky delikátneho zločinu. Na predlohe pracovalo neuveriteľných sedem scenáristov, ale na výsledku to veľmi nepoznať: v Čechách film po premiére skončil na 15. mieste. Nasledujúci týždeň z prvej dvadsiatky vypadol. Originálny titul znie De l'autre côté du périph, ale pokušeniu priživiť sa na popularite francúzskej komédie Nedotknuteľní a komika Omara Sy naši distributéri skrátka nemohli odolať, hoci Nepoužiteľní s Nedotknuteľnými nemajú inak nič spoločné.

Spring Breakers

Réžia: Harmony Korine. Účinkujú: James Franco, , Ashley Benson, Rachel Korine, Selena Gomez

Americký nezávislý filmár Harmony Korine má renomé provokatéra. Vo svojich nihilisticky ladených snímkach rozpráva príbehy z okraja spoločnosti. Nevyhýba sa psychicky postihnutým postavám ani explicitnému sexu. Je miláčikom filmových festivalov. Najnovší film nakrútil ako kritiku bezduchej mládeže, odchovanej povrchnou zábavou v štýle MTV. Štvorica vysokoškoláčok si kráti dlhú chvíľu ozbrojenými lúpežami. Ich život je nekonečná párty plná alkoholu, drog a sexu. A keď prídu jarné prázdniny, všetko vyvrcholí výletom na Floridu. V hlavných úlohách Vanessa Hudgens, Selena Gomez, James Franco, Ashley Benson a režisérova manželka Rachel Korine. Publikum MTV si film zamilovalo a do pokladníc už donieslo sumu vo výške štvornásobku rozpočtu.

Vedľajšie účinky

Réžia: Steven Soderbergh. Účinkujú: Rooney Mara, Jude Law, Channing Tatum, Catherine Zeta-Jones

Možnože tentoraz už skutočne posledným filmom amerického režiséra Stevena Soderbergha je hitchcockovsky ladený kriminálny thriller Side Effects s Jude Lawom a Rooney Marou v úlohách sebavedomého psychiatra a možnej obete nežiadúcich účinkov psychofarmák. „Scenár bol pre mňa veľkou výzvou po stránke formálnej i obsahovej,“ priznal sa režisér počas premiéry na tohtoročnom berlínskom filmovom festivale. „Po náročnej prvej polhodine príbeh náhle mení žáner, optiku i chápanie a úlohy postáv.“ Dodal: „Nakrútil som tento film, pretože to pre mňa bola nielen výzva, ale aj zábava. Teraz však mám pocit, že je najvyšší časť dopriať si viac inej radosti zo života.”