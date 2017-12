Xindl X: Protestsongov bude stále viac

Po Tomášovi Klusovi k nám prichádza ďalší z novej generácie českých pesničkárov Xindl X.

29. mar 2013 o 16:02 Miroslav Čevela, Miro Čevela

Má meno ako postava z filmu Woodyho Allena, no nenapĺňa kiná, ale koncertné sály. XINDL X je považovaný za priekopníka novej českej pesničkárskej tvorby. Doma predáva tisíce albumov, zbiera ocenenia a zlaté platne. Jeho klipy patria k najhranejším na internete.

Na Slovensku nedávno skončil turné pesničkár Tomáš Klus, Český slávik, teraz prichádzate aj vy. Začína sa nová éra českej pesničkárskej tvorby?

Rád by som to videl ako znovuzrodenie českej pesničkárskej tvorby. Aj keď dve lastovičky ešte jar nerobia. Poznám však viacerých kvalitných pesničkárov, ktorí zatiaľ nie sú až takí známi.

Takže čakáte renesanciu protest songu?

Súčasná politická situácia nám priam nahráva, aby bolo protestsongov čím ďalej, tým viac. Dôkazom toho je aj úspech Tomáša Klusa, keď sa obyčajný chlapec s gitarou stal najväčšou českou hviezdou. Ukazuje sa, že ľudia bažia po spoločenskej výpovedi. Nielen ísť na koncert a nechať sa tam zabávať, ale chcú počúvať názory a poéziu s gitarou.

K dnešnému dňu má na Youtube vaša pieseň Anděl vyše osem miliónov pozretí. Môže internet nahradiť festival či živý koncert?

Nie, nemôže. To je úplne iná atmosféra. Samozrejme, cez internet pošlete ľuďom svoje pesničky, ale ako hovorí Nohavica – koncert nenapáliš. Je to akási práca s energiou, určitý zvláštny druh komunikácie. Môžete odohrať tridsať koncertov s rovnakým playlistom a každý bude iný. Vždy je to o zážitku, o čare okamihu.

Na druhej strane videoklipy k vašim piesňam sú plné kreativity a dávajú im iný rozmer, ktorý poslucháč na koncerte nemá.

Myslím, že nie. Na koncert chodia ľudia za iným zážitkom. Preto sa ani nenaštvú, keď zahrám s gitarou piesne z CD, kde sú s kopou sláčikov a efektov. Práve preto sa robia koncerty, platne aj klipy. Každé to médium má v sebe niečo iné, čo tomu druhému chýba.

Po dvoch rokoch hrania s kapelou sa vraciate na javisko v pesničkárskej podobe. Čo vás k tomu viedlo?

Kapely fungujú lepšie na veľkých koncertoch, kde je hudba bombastickejšia. Než som začal pravidelne hrávať s kapelou, sám som nevedel, čo je lepšie. Napokon rozhodlo za mňa tak trochu aj zdravie, keďže som si natiahol šľachy na ruke. Po uzdravení mi samostatné hranie s gitarou začalo chýbať. Prizval som si na spoluprácu gitaristu Martina Voláka a vrátil som sa na pódium s komornejšou atmosférou. Mám pocit, že pesničky a hlavne texty, ktoré píšem preto, aby ich ľudia počúvali, lepšie vyznejú v tejto podobe. Je to úplne iné, ak sa človek ponúkne iba sám za seba. Je to oveľa osobnejšie a mám väčší kontakt s ľuďmi. Môžem sa rýchlejšie prispôsobiť publiku a viac precítiť jeho pocity.

Ste na Slovensku na prvom samostatnom turné. Ako ho zatiaľ hodnotíte?

Jeden klub, kde som mal hrať, než som sem stihol prísť, síce skrachoval, ale koncerty na Slovensku sú fajn. Rád tu hrám, pretože na Slovensku je super publikum. Už na Morave je publikum živšie ako v Čechách, ale u vás je to ešte o kúsok lepšie.

Názov šnúry S kytarou a láskou vychádza z vášho posledného albumu Lá$ka. Ten však nie je taký lyrický, ako by sa na prvý pohľad zdalo.

Pravdou je, že názov Lá$ka je skôr ironický. Mal som v úmysle urobiť platňu nielen o partnerských vzťahoch vo všetkých súvislostiach. Je to aj o láske k peniazom a ďalších nerestiach, ktoré proti skutočnej láske bojujú. No nemyslím si, že tá v tomto súboji zvíťazila.

FOTO SME - GABRIEL KUCHTA

Nie je to skôr výpoveď človeka znechuteného médiami, peniazmi a vzťahmi, ktoré boli omylom?

O vzťahoch boli už aj moje predošlé platne. Teraz som sa inšpiroval najmä prostredím šoubiznisu, kde láska dostáva skutočne na frak.

V mnohých svojich piesňach poukazujete na skorumpovanosť, moc peňazí a deformáciu v spoločnosti. Pritom ste pracovali v reklamnom biznise, ktorý do istej miery zosobňuje tieto javy. Nebola to schizofrénia?

Považujem to skôr za impulz. Cez deň som chválil produkty spotrebného priemyslu, a v noci na ne písal protestsongy, aby som si očistil karmu. Dlho som v reklamnom prostredí nevydržal. A už by som sa tam ani nevrátil.

Váš umelecký pseudonym Xindl X ste si požičali od postavy z filmu Woodyho Allena Hollywood Ending. Čím vás tá postava oslovila?

Neoslovila ma ani tak samotná postava, ako skôr jej meno. Píšem často pesničky v prvej osobe, aj keď nie sú priamo o mne. Preto som si povedal, že nebudem tieto pesničky spievať ako Ondro Ládek, ale ako akýsi anonymný Xindl generácie X. Je to postava, prostredníctvom ktorej som odovzdával publiku svoje postrehy. Na začiatku bolo dobré budiť dojem, že to nie som ja, ale človek tváriaci sa hrozne drsne – aj keď až taký nebol. Postupom času však už vystupujem čím ďalej, tým viac sám za seba a nepotrebujem sa za svoje alter ego skrývať.

Cítite sa výhradne ako pesničkár?

Vždy som sa tak cítil, aj keď som dlho vystupoval s kapelou. Pesničkár je človek, ktorý hrá a spieva vlastné texty a hudbu. Len v poslednom čase mám pocit, že chcem, aby bolo lepšie počuť, o čom spievam. Snažím sa vrátiť k obsahu. Ďalší album bude zo všetkých, čo som vydal, asi najviac pesničkársky. Mala by to byť vyslovene folková platňa s minimom nástrojov založená na textoch.

video //www.sme.sk/vp/26639/

Na vašej internetovej stránke však máte napísané, že hráte hip-hop-folk. Nie je to zvláštna kombinácia?

No, to už je stará stránka. Možno prvá platňa sa tak nazvať dala, ale dnes to už nie je až taká pravda. Aj keď niektoré moje piesne sú sčasti repované. Ale nerád by som sa zatváral do tesnej škatuľky.

Populárna česká pesničkárska elita pomaly starne. Pavel Kopřiva z brnianskeho Folk Teamu na otázku, kto nahradí túto generáciu, odpovedal - Xindl X.

Veľmi ma to teší. Dúfam, že je to tým, že moje texty vystihujú momentálnu náladu v spoločnosti. A možno, že je to aj spôsobom mojej tvorby, pretože na rozdiel od väčšiny autorov najprv píšem text a až potom hudbu k nemu. Pre mňa je pesnička výpoveď, ktorá ma azda s týmito ľuďmi spája. Aj keď, samozrejme, dnes už nemáme komunistov, nepoznáme útlak. Ale stále je o čom spievať. Píšem pesničky z akéhosi vnútorného pretlaku, ktorý cítim.

Čo vás dokáže takto nakopnúť?

Väčšinou konkrétne zážitky. Posledné týždne sa napríklad snažím napísať pieseň o tom, ako bolo za komunistov lepšie. Samozrejme, že ide o iróniu. Zaskočili ma prieskumy, kde to tvrdí tridsať percent ľudí. Akoby si fakt nepamätali, ako vtedy bolo. Tí ľudia ma štvú. Musím o nich napísať. To ma naozaj nakoplo.