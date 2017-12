Underworld sa vráti do Bratislavy

Jedna z najvplyvnejších skupín 90. rokov, ktorá prerástla scénu elektronickej hudby sa v lete opäť chystá na Slovensko. Organizátori festivalu Wilsonic zverejnili aj ďalšie mená.

2. apr 2013 o 8:30 Oliver Rehák

Najväčšou hviezdou festivalu Wilsonic 2013 bude britské duo. Organizátori predstavili aj ďalšie mená: Jackson and His Computerband, projekt Horror Inc, za ktorým stojí Kanaďan Akufen či americkú noise-rockovú skupinu Health.

Bez tradície niet budúcnosti – tak znie slogan Wilsonicu 2013. Akcia zameraná najmä na elektronickú hudbu sa vlani po dvojročnej pauze vrátila na festivalovú mapu a teraz sa vďaka nej na Slovensko vráti aj veľké meno: Underworld.

Generačná hymna

Táto zostava už v Bratislave spolu raz hrala, v roku 2008 na akcii Electronic Beats. V tom čase boli Underworld dávno hviezdami, ktoré prerástli scénu elektronickej hudby. Ich chytľavá hitovka Born Slippy .NUXX sa po zaradení na soundtrack kultového filmu Trainspotting (1996) stala neoficiálnou hymnou celej jednej generácie.

[content type="video" source="youtube" id="K7Pts7AljZQ?rel=0" width="420" height="315"][/content]

Underworld bola vždy predovšetkým záležitosť dua Karl Hyde a Rick Smith. Dosiaľ vydali osem albumov, tým najnovším je Barking z roku 2010. No je to typ hudby, ktorá je efektnejšia naživo než na nahrávke.

Naživo aj na olympiáde

Potvrdilo sa to aj v lete na otváracom ceremionáli londýnskej olympiády. Tam zároveň Underworld ukázali, že nie sú minulosťou a že nechcú len tak prenechať svoj názov rovnomennému akčnému upírskemu filmu s Kate Beckinsalovou v hlavnej úlohe.

V priamom olympijskom prenose prekvapili svojich fanúšikov, keď vytiahli dve nové pesničky. Zaregistroval ich aj vplyvný britský časopis Q – vo svojej výročnej ankete Underworldu udelil cenu za zvukovú inováciu.

O pár dní Karl Hyde vydáva sólový album Edgeland, jeho parťák sa zase venoval filmu Trance, ktorý mal premiéru na konci marca. Rick Smith urobil viac ako polovicu pesničiek na soundtrack k očakávanej novinke oscarového režiséra Dannyho Boyla (ktorý nakrútil aj Trainspotting a mal na starosti aj úvod so záverom olympiády).

[content type="video" source="youtube" id="7fq7WUbsRT8?rel=0" width="420" height="315"][/content]

Organizátori Wilsonicu 2013 dnes vytiahli aj ďalšie mená. Príde aj Kanaďan Akufen, producent "zodpovedný" za žáner micro-house sa predstaví s projektom Horror Inc., Francúz Jackson and his Computerband, ktorého debutový album vydala kultová britská značka Warp, poľské duo Napszykłat kombinujúce hip hop so živými nástrojmi a zoznam hostí ročníka 2013 doplnila americká noise-rocková skupina Health, ktorá má tiež potvrdiť, že festival nie je orientovaný len na elektronickú hudbu.

[content type="video" source="youtube" id="G-PQDF39sr8?rel=0" width="420" height="315"][/content]

Wilsonic sa tento rok prvýkrát nebude konať priamo v Bratislave, ale v areáli Divoká voda vo vodnom diele v Čunove. Termín je 7. a 8. jún.