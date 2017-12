Ako vzniká hit: Do batôžka

Milan Lasica: Taká prijateľná propaganda

Ako vznikal text?

"Pesnička Do Batôžka pôvodne vznikla do predstavenia Goldoniho komédie v zvolenskom divadle. Mala to byť záverečná pesnička, vyjadrovať zmierenie a šťastný koniec, takže ten text je na môj vkus trochu „poučný“, ale Jarova hudba to napravila."

„Tí čo pikle kuli / dostanú po papuli / dáme im jednoducho / zámku na hubu.“ To znie dosť tvrdo a nekompromisne.

"Znie to tvrdo najmä preto, že „na hubu“ sa rýmuje so „záhubu“ v predchádzajúcom verši. Inak, pri redakcii knižného vydania týchto pesničiek, ktoré sa tiež oneskorilo o pár rokov, mi básnik a riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ Vojtech Mihálik verš opravil takto: „a bezvýznamné nuly / dostanú po papuli“. Lebo vraj „pikle“ sú bohemizmus. Mihálikova úprava je však lepšia, aj keď nuly vtedy neboli bezvýznamné."

Ako ste vnímali, že pesnička znela na občianskych mítingoch?

"Nevnímal som to, vlastne som si to ani veľmi nevšimol. Ak to tak bolo, tak preto, že ten text je trochu „protestsongový“. Také som nezvykol písať. Je to taká prijateľná propaganda. Ak sa z toho stala hymna, nech sa páči, teší ma to."

Čo vravíte na neskoršie coververzie?

"Počul som to spievať Katku Knechtovú v Legendách popu a na môj vkus to bolo príliš angažované."

Miloš Krekovič