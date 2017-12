Vypočujte si nové pesničky Adrieny Bartošovej

Práve vychádza album Softly, ktorý s našou jazzovou speváčkou nahrali hudobníci ako Gabo Jonáš, Juraj Burian či Martin Valihora. Ponúkame vám z neho v premiére dve pesničky.

3. apr 2013 o 0:00 kul

Ponúkame vám v premiére dve ukážky z albumu speváčky Adrieny Bartošovej.



Po trojročnej pauze prichádza Adrieny Bartošová s novým albumom. Názov Softly vystihuje atmosféru kolekcie skladieb, ktorú tvoria úpravy známych anglo-amerických štandardov, bossanovy a štyri autorské skladby speváčky.

„Vždy som túžila po tom, aby hudba, ktorú robím, vzbudzovala pohodu a radosť u poslucháčov. Aby bola príjemne oddychová, ale pritom aj plná temperamentu. Chcela by som, aby bolo toto CD dlhodobo počúvateľné, aby vždy malo pre poslucháčov svoju cenu a hodnotu, ktorú čas a módne výkyvy neovplyvnia,“ hovorí Adriena Bartošová.

Nájdete tu jej obľúbené skladby ako Lullaby of Birdland, ktorú preslávila Ella Fitzgerald a naspievala ju aj Amy Winehouse, ďalej "gershwinovku" Somebody Loves Me či inú nesmrteľnú klasiku Night And Day, ktorú zložil Cole Porter, príde aj na bossanovu Canticle Sergia Mendesa.

Na albume spolupracovali špičkoví hudobníci ako Gabo Jonáš, Ľubo Šrámek, Juraj Burian, Martin Valihora a ďalší. Krst CD Softly spojený s koncertom bude 11. apríla v Kafe Scherz v Bratislave. Krstnou mamou bude známa slovenská herečka, ktorej meno bude prekvapením večera.