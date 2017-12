Kto chce galériu?

Z bratislavskej mestskej Galérie Cypriána Majerníka má byť neziskovka. Pod vedením Richarda Gregora musí nájsť nového zriaďovateľa.

3. apr 2013 o 17:51 Jana Németh, Jana Močková

BRATISLAVA. „Dohoda znie, že Galéria Cypriána Majerníka bude mať nového zriaďovateľa – neziskovú organizáciu. Tá bude mať v zmluve ukotvenú správu diel zbierky galérie, ktoré sú majetkom Starého Mesta. V spolupráci s mestskou časťou bude zbierku dopĺňať o nové akvizície,“ povedal včera Richard Gregor na tlačovke so starostkou Tatianou Rosovou.

Mestská časť dala Gregorovi pred dvoma týždňami výpoveď z postu kurátora galérie, čím vyvolala obavy o jej ďalší osud. Dôvodom výpovede boli nedostatky zistené kontrolou, organizačné zmeny na poli kultúry v Starom Meste a financie.

Po dohode by mal Gregor ostať v galérii na dohodu, kým zabezpečí administráciu tohtoročných projektov a grantov, i transformáciu galérie na neziskovku.

Ide o ľudí

„Najväčším úskalím tohto riešenia je – kto bude zriaďovateľom tejto neziskovky,“ hovorí Gregor. „Ideálne by bolo, keby sme našli niekoho, kto by bol do galérie schopný vstúpiť s financiami, zabezpečujúcimi personálny chod galérie, čo je asi 30-tisíc eur ročne.“

Na samotné výstavné a výskumné projekty dokáže galéria získať granty, minulý rok získala asi 25-tisíc eur. Staré Mesto ju vlani podporilo takmer 57–tisícami eur.

„Tento rozpočet nám poskytoval komfort, v ktorom sme nemuseli premýšľať nad pokrytím základných výdavkov a mohli sa sústrediť na odbornú činnosť. Keď chcete robiť výstavy, ktorým predchádza výskum, vydávať časopis a ročenky, potrebujete na to ľudí a ich čas,“ hovorí Gregor.

Podpora ostáva

Podľa starostky ide o osamostatnenie galérie. „Mestská časť nebude novej neziskovke hovoriť do jej personálnej politiky ani do toho, ako bude narábať s príspevkom od mesta,“ povedala Rosová ohľadne ďalšieho možného pôsobenia Gregora v galérii.

Staré Mesto ráta s finančnou podporou galérie na úrovni podpory iných inštitúcií, napríklad divadla GUnaGU či klubu Ticho a spol., ktorá je 12-tisíc eur ročne. „Financie na nákup nových diel sa budú odvíjať od toho, čo si bude môcť Staré Mesto dovoliť, odhad je približne 10-tisíc eur ročne,“ dodala Rosová.