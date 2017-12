Keď je niečo div(n)é, je to Zlokot

Nová skupina zložená z členov niekoľkých skupín vydala debutový album a vyráža na turné s rapperom Vecom.

5. apr 2013 o 0:00 Oliver Rehák

Zlokot tvoria štyria známi muzikanti. Spolu fungujú len rok, ale už stihli slušne rozčeriť domácu scénu.

Na Slovensku už jeden All Stars Band funguje, hráva však iba coververzie. Ten druhý poskladali hudobníci z menej známych skupín, ale majú vlastné pesničky.

Za krátky čas stihol Zlokot odohrať niekoľko koncertov, získať cenu pre nováčika roka na cenách Rádia_FM, nahrať debutový album a v týchto dňoch začína spoločné turné s raperom Vecom.

Veľa štýlov aj hostí

Kde a kedy Vec mi Zlokot turné 5. 4. - Prešov, Jam club 6. 4. - Nitra, Valašský šenk 11. 4. - Trnava, Artklub 12. 4. - Bratislava, KC Dunaj (krst) 13. 4. - Nové Mesto nad Váhom, Klub za rampami

„Dvakrát sme sa išli rozpadnúť, ale zatiaľ to nevyšlo. A som rád, že to nevyšlo. Okrem toho sme stihli asi všetko,“ bilancuje Erik Horák. On a raper Pavol „Lyrik“ Remiaš sú hlavné postavy novej skupiny, ktorej členmi sú ešte gitaristka Stanka Apfelová (Got Blue Balls) a bubeník Michal Lašán (ex-Noisecut).

Keďže všetci sú známi z rôznych iných projektov, dalo by sa hovoriť skôr o superskupine než o nováčikoch. Ale berú to ako premiéru, ako niečo, čo ešte nikde nerobili.

„Pre mňa je to niečo nové. A tá novosť sa vlnila celým vznikom skladieb. Šli sme do neznáma, živelne, bez istenia, bez plánov a očakávaní,“ tvrdí Lyrik.

Zlokot si stvoril vlastný štýl. V podstate každá z desiatich pesničiek znie inak – počujete elektroniku s gitarami, hip­hop skrížený s indierockom, punkom, dokonca príde aj na disco.

„Je to ťažké lečo, zo všetkého trochu,“ vraví Lyrik. Kľúčom bolo neurobiť patetický album, ani nasratý album, ani zasa vyslovene recesistický, ale taký, aký je. Čakal som na obrazy, aby to bolo zlokotovské.“

Sú kapely, kde je dôležitejšia hudba, iní viac stavajú na textoch. Tu sú slová a zvuky jedna k jednej. Kedy hlavná autorská dvojica vie, že má nápad pre Zlokot a nie pre žiadny iný projekt? „Keď tam nie je niečo div(n)é, tak to nie je Zlokot,“ vraví Lyrik a Erik Horák dodáva: „Jednoducho sa ide drzo a s nadšením do toho, song nás vedie sám, pýta si hostí, ak treba.“

Aj zoznam hostí na albume potvrdzuje štýlovú pestrosť: siaha od Koňýka (Zóna A) cez Zdenku Prednú až po Juraja Benetina (Korben Dallas). Uvidíte ich na bratislavskom krste albumu. Na turné vyráža Zlokot s raperom Vecom, ktorému nerobí klasického predskokana, ale aj sprievodnú kapelu.

O názve a svete

Názov albumu neodkazuje na slávnu nahrávku American Idiot skupiny Green Day. „Viaže sa to na vtipnú historku, keď jeden známy vo viedenskom klube pred koncertom vypil hosteskám všetky mikrokelímky s nejakým alkoholom. Ospravedlnil sa tým, že on je Slowakische Idiot a zmizol v útrobách klubu. Toto je pravda o názve albumu,“ vraví Lyrik.

Okrem aktuálneho turné Zlokot napríklad uvidíte v lete na festivale Pohoda. Túžby urobiť medzinárodnú kariéru však nemá: „My sme kapela lokálneho významu, nikam sa nehrabeme. Dobyť svet chcú iba mladé, hlúpe alebo ambiciózne české skupiny,“ dodáva Erik Horák.