Hračka, deka či bunker. Slovenský dizajn uspel vo svete s jednoduchým trikom

Slovenská firma Tuli získala najvýznamnejšie svetové ocenenie na poli dizajnu - red dot award.

5. apr 2013 o 18:00 Jana Németh, Jana Močková

Slovenská firma Tuli získala s návrhom Michala Staška najvýznamnejšie svetové ocenenie na poli dizajnu - red dot award.

Na prvé počutie to znie ako neuveriteľný príbeh. Odkedy si dizajnér Michal Staško na veľtrhu nábytku a bývania v Nitre všimol pestrofarebný stánok firmy Tuli so sedacími vakmi, uplynul iba rok. „Bol úplne iný ako všetky tie decentné, elegantné stánky ostatných firiem. Vzal som si katalóg. V tom roku som oslávil okrúhle narodeniny, narodilo sa mi prvé dieťa a rozmýšľal som, že by som sa po desiatich rokoch vrátil k tomu, čo ma vždy bavilo najviac – k dizajnu nábytku,“ rozpráva Michal Staško.

Pred dvoma týždňami prišiel na nitriansky veľtrh už ako autor dizajnu niekoľkých produktov Tuli. Práve vtedy sa Martin Guttman, šéf tejto úspešnej mladej firmy dozvedel, že jeden z jeho návrhov získal ocenenie na najvýznamnejšej súťaži dizajnu v Európe – red dot award v kategórii produktového dizajnu. „Ani sme tomu nemohli uveriť,“ hovorí nadšene Staško.

Popud prihlásiť dva z jeho produktov prišiel od neho. „Bol som na prestížnej výstave nábytku v Kolíne a tam som si všimol, že každá lepšia nová firma mala na stánku veľké logo red dot, ktoré automaticky hovorí o vysokej kvalite. On rozmýšľal, ako s firmou expandovať do zahraničia, a tak som mu navrhol, nech skúsime niečo do tejto súťaže prihlásiť - že motyka možno vystrelí a že by bolo veľmi dobré, keby malo o rok Tuli na stánku v Kolíne tiež nalepený tento červený bod,“ hovorí Staško.

Stalo sa. Nad produktom, pomenovaným veľmi stručne ako „3k“, už dnes svieti červené logo prestížnej súťaže. To slovo „produkt“ sme zvolili zámerne. Ťažko totiž jediným iným slovom povedať, či je to skôr hračka, úložný priestor, deka na hranie alebo bunker. Isté však je, že je to veľmi úspešný trik a deti ho milujú.

Fakty Red Dot Award 2013 Najvýznamnejšia medzinárodná súťaž v oblasti dizajnu organizovaná od roku 1955 v nemeckom Essene

Dizajn posudzuje v troch základných kategóriách: produktový dizajn, komunikačný dizajn a koncept dizajn pre inovatívnych dizajnérov a začínajúce firmy

Tento rok rozhodovala porota zostavená z 37 odborníkov, dizajnérov a teoretikov z 24 krajín sveta

V kategórii produktového dizajnu, v ktorom získala cenu slovenská firma Tuli s návrhom Michala Staška, súťažilo 4662 produktov

Z toho 1065 získalo ocenenie „red dot“, 205 získalo „zvláštne uznanie“ a 58 „red dot: best of the best“

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 1. júla 2013 v Aalto Theater v Essene

Od 2. do 28. júla bude v priestoroch Red Dot Design Museum výstava víťazov Design on stage – winners red dot award: product design 2013

Zoznámte sa

„Pred narodením dieťaťa mi priatelia vraveli niekoľko vecí, ktoré som si postupne zažil aj sám. Tá prvá je, že dieťa človeku úplne zmení život. A tá druhá, že dieťa sa potrebuje neustále hrať,“ hovorí Staško s úsmevom.

Postupne si všímal aj ďalšie veci, ktoré ho inšpirovali k návrhu úspešného produktu 3k: deti nikdy neupratujú, hry dokážu striedať aj každých päť minút a na konci dňa rodičom ostane hromada hračiek, ktoré musia niekam uložiť. „Rozmýšľal som nad niečím, čo by všetky tieto funkcie kumulovalo. Mám rád veci, ktoré nie sú jednoúčelové a aj rodičia radšej kúpia tri hračky zabalené v jednej ako iba jednu,“ vysvetľuje.

Keď je produkt zbalený, vyzerá ako väčší vankúš. Keď ho rozložíte, je z neho hracia plocha, ktorú môžete nechať vo vnútri aj vonku na trávniku. Po bokoch má jednoduché zapínanie vo forme veľkých gombíkov a slučiek, ktoré by malo zvládnuť aj trojročné dieťa. Z vankúšov si môže poskladať domček či bunker, „ale videl som to poskladané aj v takých tvaroch, o akých som ani netušil“, smeje sa Staško.

Na záver dňa z vankúšov rodičia poskladajú veľký kôš, nahádžu doň všetky hračky a je upratané. „Celé je to veľmi jednoduché, nekonfliktné a variabilné.“

Okrem nápadu je však dôležité aj spracovanie. Tuli má podľa Staška práve v tomto nesmierny potenciál – „má kvalitne spracované remeslo, veľmi dobrú technológiu v látkach, v šití a v detailoch. Jej sedacie vaky sú hravé, nerozbitné, ľahko prepravovateľné, môžu byť vnútri aj vonku, a v budúcnosti by chceli využívať ekologické granuláty do výplne, čím by zachytili ďalší zo súčasných trendov“.

Raz vás oslovíme

Spoluprácu s Tuli nazýva Staško svojím comebackom. Ako dizajnér začínal už v deväťdesiatych rokoch, bol jedným z prvej porevolučnej generácie, ktorá nastúpila na bratislavskú VŠVU. „Boli sme vlastne taká pokusná generácia – všetko sa na nás len skúšalo a vyhodnocovalo,“ hovorí.

Po škole čakal, že keď bude vymýšľať skvelé návrhy, objaví ho svet. „Dnes to znie nesmierne smiešne a naivne – no vtedy sme ešte boli dosť povzbudení všetkým, čo sa dialo,“ hovorí s úsmevom. Obiehal domáce firmy, niečo sa mu aj podarilo, ale výsledok spolupráce nikdy nebol úplne podľa jeho predstáv. „Všetci mali ambície, ale nevedeli návrhy zužitkovať v praxi, nemali obchodný potenciál a pre zahraničie sme vtedy prakticky neexistovali,“ spomína.

Komunikoval aj s veľkými zahraničnými firmami, no tí mu vraveli jediné – navrhujte, produkujte limitované série, vystavujte ich na svetových veľtrhoch, my vás tam budeme niekoľko rokov pozorovať a potom, keď sa nám budete páčiť, tak vás raz oslovíme.

To si však nemohol dovoliť, odišiel k reklame a na dizajn rezignoval.„Keď som po desiatich rokoch prišiel do Tuli, situácia sa otočila. Oproti mne sedel šéf firmy mladší ako ja a pýtal sa ma, čo by som im vedel ponúknuť. Mal som jasnú predstavu a oveľa viac skúseností ako kedysi. A dnes je veľmi dôležité nečakať na presnú požiadavku od firmy, ale vedieť jej ponúknuť niečo, čo dokáže predať,“ dodáva. Priniesol niekoľko návrhov a Tuli prikývla.

Rozmýšľať trhovo

Dizajnér Michal Staško však nie je z kategórie tých, ktorí by vám rozprávali len o farbách, funkciách, skvelých tvaroch a vymoženostiach techniky. Aj keď opisuje prácu na interiérovom dizajne niekoľkých piešťanských reštaurácií, kaviarní a barov, presne vie, čo je v biznise dôležité.

„Som podnikateľ, musím sa sám uživiť a rozmýšľať trhovo,“ vysvetľuje svoj postoj. „Od okamihu, keď medzi vami a klientom preskočí iskra, nastane do uvedenia hotového produktu na trh nesmierne veľa etáp a okolností, ktoré treba riešiť. Niekoho síce najprv nadchnete, no potom prídu pochybovania, kalkulácie, výpočty... Vtedy si dizajnér musí stáť za svojím a obhájiť si to spôsobom, ktorý presvedčí.“

V zahraničí to podľa neho práve na tomto stojí – „dizajnér je mysliteľ, filozof, človek, čo sa díva dopredu aj za roh. Musí sa dokázať predať, ponúknuť ideu a stratégiu výrobku, ktorá upriami na firmu pozornosť.“

Súťaže ako red dot sú podľa neho v čase otvoreného trhu nesmierne dôležité. „V susednom Česku má túto cenu už veľa firiem, sú progresívnejší a asi majú väčšie ego, neboja sa prihlásiť. U nás máme síce nesmierne veľa šikovných kreatívnych ľudí, no niečo nám stále chýba. Možno je to prílišná skromnosť alebo strach z konfrontácie so špičkovou kvalitou. To váhanie – či takéto niečo potrebujeme, je podľa mňa veľkou chybou. Cenu red dot pritom nezískavajú iba ohromné veci za kopu peňazí, to len my máme predstavu, že musíme vyvinúť minimálne nejakú špeciálnu lokomotívu, aby sme sa mohli prihlásiť do súťaže, čo má prestíž,“ uvažuje Staško.

Kríza myslenia

V poslednom období má však pocit, že veci smerujú k lepšiemu. „Pred hospodárskou krízou akoby nebolo treba žiaden inovatívny dizajn, veci sa predávali samy. Keď sa začala kríza, všetko ustalo,“ hovorí. Keď teraz opäť kontaktoval nejaké firmy, očakávajúc reakciu typu „nechceme, nepotrebujeme, nemáme na to“, prekvapil ho opak. „Začali mi vysvetľovať, že musíme spolu urobiť niečo nové, lebo už dávno nič neponúkli odberateľom a boja sa, že o nich stratia záujem. Presvedčilo ma to, že kríza naozaj donútila firmy zaoberať sa inováciami a dizajnom, čo sa v zahraničí ukazuje ako nutnosť pre prežitie na presýtenom trhu,“ hovorí Staško.

Napokon, nie je jediný dizajnér, čo u nás získal red dot award – za obalový dizajn ju už dvakrát získalo trnavské štúdio Pergamen, ktoré je schopné svojimi skvelými riešeniami predať alkohol, motorový olej aj knižku Júliusa Satinského, a to všetko na veľmi vysokej úrovni.

Je to však iba jeden z mála príkladov úspešných dizajnérov, čo uspeli v zahraničí. Podľa Staška nám doma stále chýba povedomie o dobrých dizajnéroch v odvetviach, ktoré u nás majú tradíciu. „Nábytkárstvo, keramika, sklárstvo, spracovanie kovov – to sú remeslá, ktoré vieme robiť, len momentálne nevieme ako a pre koho. Dizajn by ich mohol vyslovene spasiť. My však väčšinou rozmýšľame krátkodobo, nepozeráme sa ani späť, ani dopredu, šetríme na tých najnesprávnejších miestach a nemáme víziu.“

Riešenie je vraj jednoduché – na dizajn sa netreba pozerať ako na umeleckú hru, ale ako na novodobý silný obchodný nástroj. „Škandinávia alebo napríklad Nemecko dávajú obrovské prostriedky do podpory dizajnu. V konečnom dôsledku to totiž štátu prináša veľké zisky. Dizajn je kľúčová pridaná hodnota výrobku, ktorá ho často najlepšie predá. Preto sa mladí zahraniční dizajnéri predvádzajú na veľtrhoch a súťažiach – vedia, že to má zmysel, lebo tam sa robia skutočné obchody.“