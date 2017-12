Vo veteránskej gangsterke Ako za starých čias sa zabávajú páni herci

V kinách je veľkolepá poklona starým dobrým gangsterkám. Hrajú Al Pacino, Christopher Walken a Alan Arkin.

Kriminálna komédia Ako za starých čias by bola dobrá s akýmkoľvek obsadením, ale Al Pacino, Christopher Walken a Alan Arkin z nej robia jedinečný zážitok.

Val sa po 28 rokoch basy dostáva na slobodu. Pred väzením naňho čaká starý kamarát Doc.

Do trojlístka ešte patrí aj expert na autá Hirsh. Lenže načo má Doc so sebou nabitú zbraň? A vydrží Hirsh bez kyslíka? Všetci majú nad sedemdesiat, Hirsha dokonca musia uniesť z domova dôchodcov.

Každý z nich si dobre uvedomuje, že vydelený čas sa im kráti. A ak už ísť do pekla, tak na parádnej káre!

Dedkovia na ťahu

Scenár novinky v našich kinách ponúka neobyčajných hrdinov. Ich prvou akciou je lúpež v lekárni. Lebo treba niečo na tlak, na trávenie… a aj na tú potenciu. Títo gangstri sú skrátka neodolateľní.

A dostávajú sa do veľmi zvláštneho medzného stavu a konfliktu so samými sebou, takže je zaujímavé sledovať, ako ho vyriešia. So sebou si nesú životné skúsenosti, jazvy, no i vzťahy. Majú rodiny. Aspoň podaktorí.

A stále chcú žiť naplno, ako za mladi. Všetko sprevádzajú bizarné situácie, zvláštne komické figúrky a vtipné dialógy s mnohými pamätihodnými hláškami. Už od úvodnej vety: „Vyzeráš ako kus hovna!”

V podstate ide o sled viac či menej komických výstupov na tému „sedemdesiatroční gangstri na ťahu”: bordel, nemocnica, domov seniorov, lúpež v lekárni, krádež auta, naháňačka s policajtmi…

Každá tradičná scéna z kriminálneho filmu je tu svojsky parodovaná či aspoň posunutá smerom k absurdite, už len pre samotný vek protagonistov. Gagy sú precízne vystavané a presne pointované. Réžia v tých pravých momentoch optimálne dávkuje napätie, humor, no i dojatie a celé to skutočne funguje.

Stačí sa posadiť, pozerať – a smiech, zimomriavky i slzy prídu vždy keď treba.

Drobnosti majstrov

Tým najlepším sú, prirodzene, herci. Ich nasadenie, nadšenie a nadhľad sú nákazlivé. Neberú sa vážne, nepresviedčajú nás o hlbokých drámach. Bavia sa. Scéna s Arkinom, ktorý si práve splnil životný sen sexu v trojici, je neodolateľná.

Al Pacino vnáša svoju typickú overenú zmes anjela a diabla, obohatenú štipkou dieťaťa a starca. A Walken? Ten ich oboch zatieňuje. Pretože mu to umožňuje scenár, lebo jeho postava je najprepracovanejšia a ponúka silný psychologický aj rodinný motív.

No i preto, že dokázal zaujímavo skĺbiť vnútornú neistotu, rezignáciu a oportunizmus s čistým úprimným chlapským priateľstvom, dôstojnosťou a mladíckou zaťatosťou.

Spolu s tým, ako hviezdy akčného filmu starnú, prichádzajú aj veteránske filmy typu RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční či Expendables.

Veteránska gangsterka Ako za starých čias však popri napätí a zábave ponúka aj čosi, čo v nich nenájdeme: trochu nostalgie, kúsok smútku a plnú dávku dojatia.

Možno pramení z toho, že takto už pánov hercov spolu asi viac neuvidíme, ale predovšetkým zo samotného rozprávania, ktoré je nielen poctou hercom a poklonou starým dobrým gangsterským filmom, ale predovšetkým zábavou.