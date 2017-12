Príde Zappova kapela

Zajtra vystúpi v Bratislave skupina The Grandmothers of Invention.

7. apr 2013 o 15:52 Oliver Rehák

V decembri to bude presne dvadsať rokov od smrti Franka Zappu, no hudba tohto amerického skladateľa a gitaristu stále žije. Veľkú zásluhu na tom má aj skupina The Grandmothers of Invention.

Ak vám tento názov niečo hovorí, nie je to náhoda. The Mothers of Invention bola prvá Zappova kapela, s ktorou v roku 1966 vydal silný debutový album Freak Out! a ktorá s niekoľkými prestávkami fungovala do polovice 70. rokov. Prešli ňou rôzne mená, väčšinou veľmi originálni a virtuózni hráči.

Skupinu, ktorá bude zajtra koncertovať v bratislavskom Nu Spirit Clube, dali dokopy niekoľkí z pôvodných členov The Mothers of Invention v roku 2002. Začalo sa to ponukou na festivale odohrať vystúpenie zo Zappových pesničiek. Zafungovalo to a tak v tom The Grandmothers of Invention pokračujú. Nie je to klasický comeback, ale reinkarnácia pôvodnej zostavy The Mothers of Invention.

Napoleon Murphy Brock (saxofóny, flauty, spev), Roy Estrada (basgitara), Bunk Gardner (dychové nástroje), Chris Garcia (bicie) a Don Preston (klávesy) privezú zajtra na Slovensko šou, ktorá sľubuje mix psychedelického zvuku s rockom s absurdnými textami.