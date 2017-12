Nové knihy

Pavol Rankov: Matky, Felix Francis: Smrť džokejky, Erika Hornáková: Tak som to chcela, J. K. Rowlingová: Prázdne miesto

7. apr 2013 o 16:05 Alexander Balogh, (ba)

Pavol Rankov: Matky

Host



Už je to tak, slovenskí autori sa v Česku čítajú v češtine, najnovšie aj úspešný Rankovov román so silným humanistickým posol〜stvom. Jeho hrdinky prežívajú materstvo v hraničných situáciách. Muži hrajú v Matkách len okrajovú úlohu, je to výsostne ženský svet, v ktorého strede stoja dve silné ženy, rebelky voči matkám, ale zároveň neisté, pochybujúce bytosti vo vzťahu k svojim deťom.

Felix Francis: Smrť džokejky

Slovenský spisovateľ



Syn slávneho otca Dicka, ktorému aktívne asistoval pri jeho posledných knihách, sa definitívne etabloval ako úspešný samostatný autor. Po vlaňajšej Hazardnej hre prichádza s ďalším dramatickým príbehom zo zdanlivo nekonečnej inšpiračnej studnice dostihového športu. Aj teraz ide o nečakaný výsledok a ešte nečakanejšiu smrť, tentoraz najúspešnejšej britskej džokejky. Vypátrať pravdu sa podujme jej dvojča, televízny moderátor Mark.

Erika Hornáková: Tak som to chcela

Ikar



Názov románu je do istej miery aj charakteristikou autorkinho života, ktorá po viacerých povolaniach zakotvila v rodinnej farme na kopaniciach. Jej spokojnosť znásobilo aj splnenie dávneho sna – napísanie románu. Debut je príbehom Sáry, ktorá žije v pokojnom manželstve, no nečakané udalosti ju prinútia, aby prehodnotila svoj doterajší život. Ako napovedá titul, asi sa jej to vydarilo.

J. K. Rowlingová: Prázdne miesto

Albatros Plus



Čo príde po megaúspechu siedmich kníh o Harrym Pot〜terovi? Otázka je zodpovedaná, zdá sa, že Rowlingová dokázala bez problémov prestúpiť zo sveta fantázie a detských čitateľov do aktuálnej spoločenskej problematiky. Prázdne miesto, ktoré ostane v mestskej rade v mestečku Pagford, sa zakrátko stane spúšťačom najväčšej vojny, akú kedy mesto zažilo. Voľby, ako to už býva, sú plné intríg, otázkou je, akú dlhú pamäť majú britskí voliči.