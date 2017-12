Dave Grohl za kamerou

Známy hudobník nakrútil debutový film s názvom Sound City, v ktorom uvidíte veľa slávnych muzikantov od Neila Younga cez Paula McCartneyho až po Trenta Reznora.

8. apr 2013 o 17:39 Oliver Rehák

Koho bude baviť vyše dvojhodinový dokument o jednom starom mixpulte? Ľudí, ktorí majú radi rokenrol, Davea Grohla a jeho kamarátov ako Paul McCartney, Tom Petty či Trent Reznor.

Keď mal Dave Grohl 22 rokov, stal sa slávnym ako bubeník skupiny Nirvana. Teraz má 44. Medzitým sa stihol z bubeníka stať gitarista a spevák úspešného projektu Foo Fighters a najnovšie uviesť aj ako filmár. Jeho debutový dokument Sound City sa celý točí okolo hudby a nedávno vyšiel na DVD aj so soundtrackom na CD.

Diera s unikátnym zvukom

„Keď sme tam dorazili a vošli dnu, spýtal som sa: Toto je fakt ono? Bolo to o trochu viac zhumpľované, než som si myslel, že má rockerské štúdio byť. Lenže za šestnásť dní sme tam nahrali album, ktorý nám zmenil životy,“ spomína Dave Grohl na zrod albumu Nevermind.

Nirvana s ním v roku 1991 uspela aj vďaka zvuku. Štúdiá Sound City totiž síce naozaj vyzerali ako diera, na stenách koberce, na zemi bordel, vedľa nahrávacieho mixpultu fľaše Jack Daniels. Lenže nešlo o to, čo vedľa mixpultu stojí, ale čo z neho vychádza.

Osobný príbeh Grohla tvorí druhú polovicu filmu. Tá prvá rozpráva o zrode Sound City začiatkom 70. rokov. Vytvoriť v štúdiu domácku atmosféru a zároveň dosiahnuť čo najvernejší zvuk sa nepodarí hocikde. Je to vec priestoru, ľudí, ktorí ho vedú, a techniky. Sound City malo všetky tri veci. V Kalifornii sa muzikanti z celej Ameriky mohli zašiť, sústrediť iba na hudbu a vedeli, že bude dokonale nahratá. Všetko sa robilo naživo a ten zvuk sa nedal napodobniť.

Bola to najmä zásluha mixpultu typu Neve 8028. Lepšie než krátka elektrotechnická prednáška šéfa firmy Neve (ktorú Grohl vtipne komentuje titulkami „Musí vedieť, že som nedokončil strednú“) to demonštrujú pesničky. Tučný riff hitu Smells Like Teen Spirit, archívne zábery z nahrávania kapiel Fleetwood Mac, Toma Pettyho, Johnnyho Casha a Rage Against the Machine. A čo nie je počuť, to dopovedia rozhovory s Neilom Youngom a ďalšími muzikantmi či ľuďmi zo štúdia.

video //www.youtube.com/embed/HQoOfiLz1G4

Veľa slávnych mien i minút

Historická kapitola sa natiahne vyše hodiny a končí sa víťazstvom nad digitálnym záznamom v 90. rokoch s kľúčovou úlohou Nirvany. Klesajúce ceny počítačov a stále lepšie programy však spôsobili druhú krízu starého analógového nahrávania, ktorú už Sound City neprežilo a v roku 2011 skončilo.

Vtedy prišiel Grohl, kúpil mixpult do svojho štúdia a z filmára je opäť hudobník. Poskladá all-stars band, ktorý vdýchne starému zariadeniu nový život a zvyšok filmu sledujete zrod soundtracku.

„Môžeme hrať čokoľvek,“ vraví Paul McCartney, a za pár minút je na svete pesnička. „Prečo to nemôže byť vždy takéto ľahké?,“ pýta sa Grohl, exbeatlesák sa len pousmeje a dodá: „Ale ono to je.“

Je aj nie je. Všetky pesničky vznikli za jediný deň. Kým soundtrack má pár slabších miest (pesničiek), problémom DVD je dĺžka. Vyše 150 minút (vrátane bonusov) vydržia dopozerať asi iba hudobníci a najväčší fanúšikovia.