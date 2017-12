Festival Wilsonic má ďalšie zvučné meno

Známeho dánskeho producenta a multiinštrumentalistu Trentemollera čaká slovenská premiéra.

10. apr 2013 o 17:49 Oliver Rehák, (her)

BRATISLAVA. Dánskeho producenta a multiinštrumentalistu Trentemollera čaká slovenská premiéra. Potvrdili to organizátori festivalu Wilsonic, ktorý bude druhý júnový víkend.

Na svojej webovej stránke 38-­ročný hudobník napísal, že Wilsonic bude „jeden zo starostlivo vybraných európskych festivalov“ a sľúbil, že okrem osvedčených skladieb prvýkrát odznejú aj skladby z pripravovaného albumu.

Muž, ktorý dokáže utkať melodické melancholické plochy na počúvanie aj roztancovať dav, zatiaľ vydal dva albumy The Last Resort (2006) a Into the Great Wide Yonder (2010). Pesničku Shades of Marble si do filmu Koža, v ktorej žijem vybral Pedro Almodóvar, ponuku na spoluprácu dostal už aj od Davida Lyncha.

Meno Trentemoller nájdete na rôznych kompiláciách a pri remixoch skladieb známych mien. Prerobil prvý singel Wrong z albumu Depeche Mode Song of the Universe (skupina si ho vybrala aj ako predskokana na turné) a za remix skladby No You Girls od Franz Ferdinand bol v roku 2009 nominovaný na cenu Grammy.

Vystupoval na najväčších európskych akciách, ako sú Glastonbury, nemecký Melt! festival či Roskilde, kde hral pre vyše 50-tisíc ľudí.