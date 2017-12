Manželia sú po rozvode, teraz si radia

Česká a Slovenská televízia začína vysielať seriál Colnica. O stave našich republík vzniklo 26 filmov.

12. apr 2013 o 0:00 Kristína Kúdelová

Peniaze a politické spory už nie sú jedinou témou. To, ako naše krajiny dospeli, ukážu autorské dokumenty rôznych žánrov a nálad.

Hraničné priechody medzi Českom a Slovenskom pôsobili na mnohých ľudí psychedelicky a surrealisticky, české aj slovenské médiá sa ešte nedávno pýtali, prečo sa tieto krajiny rozdelili.

V nedeľu začnú obe naše verejnoprávne televízie vysielať trinásťdielny projekt Colnica a aj ten svojím názvom pripomína, čo sa pred dvadsiatimi rokmi stalo. Každý týždeň sa v ňom budú vysielať dva dokumentárne filmy, ale ich autori už dostali nové zadanie. Otázkou nebolo, čo bolo vtedy, otázkou je, ako to vyzerá dnes.

„Neviedla nás k tomu nostalgia za Československom, ani za mladosťou. Naše manželstvo sa skončilo, zostal po ňom jeden emotívnejší, jeden možno racionálnejší štát. Oba sa už dnes vedia triezvo pozrieť na to, kam to po rokoch samostatného života dopracovali,“ hovorí Tina Diosi, autorka projektu a režisérka jedného z filmov.

Párty na konci sveta

So seriálom najprv súhlasila Česká televízia, vlani v auguste ho podporil aj RTVS. Spolu s dramaturgmi Českej televízie vybrala Diosi trinásť tém, na každú sa pozrel jeden slovenský, jeden český režisér. Vznikli rôznorodé dvojice filmov, pretože hoci sú naše štáty vedľa seba, v každom sa už žije trochu inak. „Fascinovalo ma, keď sme ich dávali dokopy,“ hovorí Diosi.

„Čechom pomôžu spoznať bližšie Slovákov a Slovákom zase Čechov. Nebude to žiadna súťaž, navzájom sa môžeme poučiť, povedať si, kde to komu vyšlo viac a kedy zase menej.“

Vo filmoch sa objavia naše dávne témy, napríklad stopy komunizmu, ktoré sú viditeľnejšie, než by sme si chceli pripustiť. Zároveň sa v nich bude hovoriť o tom, že život v nových podmienkach donútil Čechov a Slovákov rozmýšľať aj nad inými vecami, ako sú peniaze či politické škriepky.

Kanadský učiteľ kedysi nevedel nájsť v Bratislave ani zástavku električky a pocit z toho, že je na konci sveta, ho oberal o vieru, že v nej niekedy trafí do centra. Írsky podnikateľ zas v Prahe nadobudol dojem, že sa dostal na jednu nekonečnú pivovú párty.

Napriek počiatočným šokom sa obaja rozhodli zostať a už niekoľko rokov pomáhajú vytvárať našu občiansku spoločnosť a vo filmoch Juraja Lehotského a českej režisérky Jany Počtovej aj na požiadanie dávajú tipy, ako sa môžeme stať svetovými.

Rok by bol krátky

Autorským prístupom vznikli filmy rôznych žánrov aj nálad, vtipné, ironické, do niektorých sa votrela absurdita, nejaká zmienka musela padnúť aj o Cimrmanovi.

To, čo sa v dokumentoch otvorí, by mala doplniť ešte trištvrtehodinová talkshow s viacerými hosťami. O tom, či to bude stačiť, Tina Diosi hovorí: „Na debatu o Čechoch a Slovákoch je krátky akýkoľvek čas, aj keby sme sa stretávali každý týždeň celý rok, ale aj tento počet filmov naplnil náš zámer, každý doň vniesol nové témy, nové súvislosti.“

Seriál Colnica alebo Československo po 20 rokoch sa začne vysielať v túto nedeľu, na Dvojke od 20.00, na ČT 2 od 20.55 h. Témou prvej dvojice filmov je kríza autorít.