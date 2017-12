Pieseň, ktorá spustila beatlemániu

Prelomovým hitom The Beatles bola skladba From Me To You. Práve ona ovládla v polovici apríla 1963 britskú hitparádu.

12. apr 2013 o 15:00 Oliver Rehák

Obal prvého vydania singlu From Me To You.

Nie Love Me Do ani Please, Please Me či She Loves You. Prelomovým hitom The Beatles bola skladba From Me To You. Práve ona ovládla v polovici apríla 1963 britskú hitparádu a zmenila niekoľko zásadných vecí nielen skupine, ale aj na celej hudobnej scéne.

Keď sa blížilo 50. výročie vydania debutového albumu The Beatles, vznikol nápad nechať ho nanovo nahrať súčasným kapelám.

Nedopadlo to dobre aj preto, lebo pôvodný album bol hotový za jediný deň. Presnejšie za necelých desať hodín čistého štúdiového času. To už dnes asi nik nedokáže.

Lenže ani album Please, Please Me nebol tým momentom, ktorý naštartoval hystériu okolo štvorice mladíkov z Liverpoolu. Spolu s prvými dvomi singlami kapely sa stále dá hovoriť len o miernych úspechoch

Všetko zmenil až tretí singel From Me To You. Táto pesnička zároveň obrátila na hlavu mnohé dovtedy zavedené šablóny v populárnej hudbe.

Singel a syn

„Dadadá dada dum dum dá...“ Už tie úvodné tóny s mužskými viachlasmi a ústnou harmonikou sú okamžite chytľavé. Lenže toto platilo aj o pesničkách Love Me Do a Please, Please Me, tak prečo sa prvým beatlesovským číslom jeden v hitparáde stala práve From Me To You?

História kapely je dôkladne zmapovaná a tak sa dá príbeh tohto úspechu ľahko zrekonštruovať. Dňa 8. apríla 1963 sa stali dve veci – okrem premiéry From Me To You sa Johnovi Lennonovi narodil syn Julian, no otec ho uvidel až po troch dňoch. Skôr nestihol. So skupinou totiž koncertoval po celom Anglicku a chodil propagovať svoju hudbu do rôznych regionálnych rádií aj televízií.

Presne pred päťdesiatimi rokmi sa však kapela, dovtedy známa len v Liverpoole a Hamburgu, po prvýkrát objavila vo vysielaní BBC. V programe The 625 Show odspievala tri pesničky, From Me To You aj Thank You Girl, ktorá tvorila B-stranu singla. A na párty po nakrúcaní sa prvýkrát stretla s dovtedajším pop idolom - spevákom Cliffom Richardom.

Nikomu z prítomných to pravdepodobne nedošlo, ale ten večer bol symbolom veľkej zmeny.

V hitparádach dovtedy dominovali sóloví speváci so sprievodnými skupinami alebo filmové soundtracky. Odrazu tu bola partia štyroch hudobníkov bez jediného lídra, ktorá navyše podľa magazínu Rolling Stone priniesla nový princíp „autorskej skupiny, ktorá si robí vlastnú hudbu aj sama píše texty“.

To oceňuje aj Meky Žbirka, jeden z najväčších znalcov Beatles u nás. „Keď som prvýkrát počul ich prvé veci z rádia, dostal som obrovskú ranu. Skladby Please Please Me a From Me To You ma okamžite vtiahli. Dovtedy som hrával s chalanmi futbal a hokej, potom som sedával pri rádiu a čakal na všetky ďalšie nové nahrávky. Hudba ma bavila, ale bez tohto zásahu by som sa jej asi nevenoval. Považujem sa za privilegovanú generáciu – Beatles nám nahodili takmer všetky cesty a diaľnice, ktorými sa v hudbe ďalej dalo ísť.“

Práve televízny debut v celonárodnom vysielaní BBC pomohol From Me To You vyšplhať sa na čelo britského rebríčka. Táto pesnička zároveň naštartovala sériu silných jedenástich singlov, hitov ktoré nevyšli na platniach kapely iba samostatne a rovnako dobyli hitparádu.

She Loves You, štvrtý singel v poradí, v lete 1963 zlomil hranicu milióna predaných kusov a I Want To Hold Your Hand už bola „miliónovou“ pred svojou novembrovou premiérou – taký nápor objednávok od nabudených fanúšikov obchodníci ešte nikdy nezažili.

Úspech bol obrovský, no stále „len“ britský. V Amerike singel From Me To You prepadol. Nepredalo sa z neho ani štyritisíc kusov.

Singel mal rôzne verzie v rôznych krajinách - líšili obalmi aj pesničkami na B-strane.

Studňa plná hitov

Prelomový beatlesovský hit vyprovokoval producent George Martin. „Urobte ešte niečo také dobré ako Please, Please Me, povedal som a oni o pár dní doniesli From Me To You. Zdali sa bezodnou studňou pesničiek,“ spomínal v projekte Antológia.

Prvotný nápad sa zrodil pri listovaní v časopise New Musical Express, presnejšie pri rubrike listov s názvom From You To Us. „Boli sme na turné a v aute mi napadla prvá melódia, z ktorej sme to s Paulom rýchlo dali dokopy,“ hovoril John Lennon v rozhovore pre časopis The Playboy v roku 1980. Bola to najintenzívnejšia fáza spolupráce legendárnej autorskej dvojice, pri neskorších pesničkách už oveľa jednoduchšie rozoznáte, ktorá je čie dielo. Tu ešte skladali aj spievali spolu.

Prvá reakcia na From Me To You pritom nenaznačovala hitový potenciál. Naopak, spevák Kenny Lynch, ktorý bol vtedy na turné s The Beatles a počul ich pospevovať úvodnú melódiu, vyhlásil: „To nemôžete urobiť takto. Budete znieť ako banda poondiatych víl!“

Že urobili niečo viac než úvodnú pesničku, Paul McCartney pochopil, keď raz počul, že si ju píska mliekar na ulici. Aj po skladateľskej stránke to bol výrazný posun od ich dovtedajších vecí: „Na From Me To You sa mi páči, že má prekvapivé miesta, ako je otvárací akord strednej časti. Úroveň nášho pesničkárstva išla hore, toto bola naozaj kľúčová prelomová skladba.“

S tým sa rýchlo stotožnili aj fanúšikovia a obchodníci. From Me To You strávila na čele britskej singlovej hitparády sedem týždňov, celkovo sa v rebríčku udržala neuveriteľných 21 týždňov. Vytiahla za sebou aj debutový album kapely, ktorý bol vydaný v marci, no na čele rebríčka sa usalašil až v máji.

Mono – to je ono

A ešte je tu jedna technická zaujímavosť. V časoch The Beatles sa všetky albumy paralelne robili vo verziách mono aj stereo. Nástroje sa zaznamenali do jednej stopy, hlasy do druhej. V stereoverzii sa stopy umelo symetricky rozdelili do dvoch kanálov a spojili echom.

„V našich začiatkoch bol v štúdiu mixpult so štyrmi tlačidlami a jeden reproduktor v strede. Keď prišlo stereo, pamätám si, že mi napadlo: Prečo? Načo chcete dva reproduktory? Pretože to z nášho pohľadu zruinovalo zvuk. Znelo to veľmi obnažene,“ hovorí v projekte Antológia Beatles George Harrison.

Dnes už si môžete vyberať z oboch verzií všetkých nahrávok skupiny. V stereu, na ktoré je väčšina ľudí roky zvyknutá, aj zremasterované do pôvodného mona. V diskusii, ktorá verzia je lepšia, skôr víťazí mono. Jeho zástancom je aj Meky Žbirka: „Hrá to oveľa kompaktnejšie. Všetkým odporúčam mono verzie The Beatles.“