Pozvánky a divadelné premiéry

Rock s klasikou, Slovenské turné Vlastu Redla, Svetový deň umenia v Galérii SVU, Do GUnaGU na bicykli, Lepšie ako sex.

13. apr 2013 o 0:00 kul, ea

Rock s klasikou

V bratislavskej Aegon aréne NTC dnes vystúpi český spevák David Koller, s ktorým bude na pódiu jeho kapela aj Agon Orchestra. Na spôsob concerto grosso to bude „súboj“ rocku s klasikou. Špeciálnym hosťom večera je speváčka Lenka Dusilová, na úvod ešte vystúpi mladý huslista Filip Jančík v sprievode rockovej kapely a hudobníkov Viedenskej filharmónie.



Slovenské turné Vlastu Redla

Slovenské turné českého pesničkára Vlastu Redla pokračuje dnes o 20.00 h v trenčianskom Pianoclube, v nedeľu v Novom Meste nad Váhom (Blue Note o 20.00 h), v pondelok v Bratislave v SRo na Mýtnej o 19.00 h a v stredu o 19.00 h v trnavskom kine Hviezda.



Svetový deň umenia v Galérii SVU

Pestrý program k Svetovému dňu umenia čaká v nedeľu od 14.00 do 21.00 h návštevníkov Galérie Slovenskej výtvarnej únie (budova UMELKA) na Dostojevského rade v Bratislave. Viac informácií na www.svu.sk.

Do GUnaGU na bicykli

Sharon Stone, let me go - to je tretia premiéra aktuálnej sezóny v bratislavskom divadle GUnaGU. Hru napísal a naštudoval režisér Karol Vosátko. Stavil na faustovský mýtus a príbeh cyklistu po dopingovej afére spracoval do krátkych divadelných klipov. V čiernej komédii o malých podvodoch, ktoré robia veľké zmeny, sa dnes predstavia Štefan Martinovič, Jaroslav Szabo, Ivo Ladižinský a Svetlana Janišová.



Lepšie ako sex

Čo je lepšie ako sex? Vraj 69 vecí, ktoré hľadá hlavná hrdinka najnovšej inscenácie v bratislavskom Štúdiu L+S. Živí sa písaním a vo svojich časopiseckých článkoch ponúka odpovede na otázky svojich čitateliek o všeličom, čo ich trápi – sex, manželské stereotypy, príťažliví muži, nevera, výchova detí, starnutie či depresie. Je čitateľkami obdivovaná, sama však bojuje s rovnakými problémami. V jubilejnej 30. sezóne uvádza Štúdio L+S v dnešnej premiére hru filmovej scenáristky a režisérky Evy Borušovičovej. Účinkujú Helena Krajčiová, Kristína Tóthová, Marián Miezga a ďalší.