Aktuálne výstavy

Žena v žene, Kiosk/Chiosc, Kopie skutečnosti, Kállay – Korniss .

16. apr 2013 o 0:00 kul

Žena v žene

Výstavu Vladimíra Kudlíka Žena v žene (Obrazy a sochy 2003 – 2013) otvoria dnes o 18.00 h v Galérii SVÚ na Dostojevského rade 2 v Bratislave. Kurátorom je Bohumír Bachratý, výstava potrvá do 28. apríla.



Kiosk/Chiosc

Výstava Kiosk/Chiosc, ktorú otvoria v stredu o 18.00 h v bratislavskej galérii Hit, predstavuje diela vytvorené v rámci rezidenčného programu v Kišiňove, kurátorom je Vladimir Us, výstava potrvá do 10. mája.

Kopie skutečnosti

V Nitrianskej galérii otvoria vo štvrtok o 17.00 h výstavu českých výtvarníkov Davida Böhma a Jiřího Frantu Kopie skutečnosti. Kurátorkou je Barbora Geržová.



Kállay – Korniss

V bratislavskom Dome umenia prebiehajú do konca apríla dve výstavy: Kállay – Korniss, ktorá predstavuje fotografie Karola Kállaya a Pétera Kornissa v kurátorskom výbere Mariána Pauera, a výstava aktuálneho ročníka Czech Press Photo.