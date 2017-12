Nové CD

16. apr 2013 o 17:03 Oliver Rehák, (tp, her)

James Blake: Overgrown

ATLAS/Wegart

Za označením dospelá hudba sa zvyčajne skrýva spôsob, ako rozumne povedať, že čosi je nudné. V prípade druhého albumu Londýnčana Jamesa Blaka to však znamená, že jeho Overgrown urobil krok k širšiemu publiku. Kým pri debute totiž mohol stavať na nejakom fenoméne soulstepu, dnes to už nie je nič výnimočné. O to viac poteší, že tento album je nielen vyzretý, on je dokonca lepší ako ten výnimočný debut.

Janáček/Netopil

Supraphon

Sinfonietta, rapsódia Taras Bulba, symfonická báseň Balada blanická a Šumařovo dítě. To sú nadčasové skladby Leoša Janáčka, ktoré storočie po ich vzniku naštudoval víťaz prestížnej súťaže sira George Soltiho. Mladý český dirigent, ktorý si už urobil meno aj vďaka spolupráci so špičkovými orchestrami, ako je napríklad Berlínska filharmónia, ponúka nahrávku s Pražskými rozhlasovými symfonikmi.

The Autumnist: A distant Speck

Deadred Records

Vlado Ďurajka, hlavná postava projektu The Autumnist (ex–Abuse) je perfekcionista. To má dva dôsledky – nevydáva nové veci často, ale keď už, vždy to stojí za to. Po vlaňajšom singli pridal ďalší. Kombinácia syntetizátorov, samplov so živou rytmikou a mužským hlasom (Rus Oleg Tera) sa počúva príjemne, fungujú aj štyri remixy, o ktoré sa postarali Stratasoul, Stroon, Veneer a Ink Midget.

Stroon: Krakow

Exitab

Mladá domáca elektronická scéna a Exitab sú synonymá. Komunita spriaznených hu〜dob〜níkov okolo tejto značky ponúkla už vyše štyridsať (!) nahrávok. Tá najnovšia je dielo Stroona, veľmi iniciatívneho elektronického producenta s klasickým vzdelaním. Prevážilo to prvé, tri inštrumentálky sú „post–dubstep tech“ spomienkou na výlet do Poľska, ponúkanou systémom Stiahni a zaplať, koľko uznáš za vhodné.