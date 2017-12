Pozvánky

Polslovo, Cirkev v dnešnom svete, Bluesnenie, Sólo pre Lu na festivale Fjúžn

17. apr 2013 o 0:00 (kul)

Polslovo

Dušan Junek privíta vo štvrtok o 17.00 h v Poľskom inštitúte v Bratislave v cykle Polslovo grafického dizajnéra Pavla Rozložníka, hudobný hosť Daniel Hevier.

Cirkev v dnešnom svete

Vo štvrtok o 19.00 h bude v bratislavskom Artfore prezentácia knihy Cirkev v dnešnom svete od Paula M. Zulehnera a Petra Neunera. Knihu uvedú Paul M. Zulehner a Kristína Pavlovičová, moderuje Karol Moravčík.

Bluesnenie

Program zostavený z veršov Ivana Štrpku, Josefa Kainara a Václava Hraběte bude na Zvolenskom zámku vo štvrtok o 18.00 h.

Sólo pre Lu na festivale Fjúžn

V Bratislave dnes štartuje 8. ročník festivalu Fjúžn. Témou 40 podujatí zameraných na nové menšiny je domov. V rámci týždňového programu sa v divadle Elledanse vo štvrtok o 20.00 h predstaví české Divadlo Archa s inscenáciou Jany Svobodovej a Jing Lu s názvom Sólo pre Lu. Je postavená na osobnom príbehu čínskej herečky a speváčky žijúcej v Prahe. Cez spomienky z detstva sa vracia do komunistickej Číny, do detstva plného tragických udalostí, nepriazne osudu, ale aj cesty za úspechom. Hlavnú hrdinku stvárňuje samotná protagonistka. Jej výnimočné vystúpenie ocenili aj na divadelnej prehliadke APAP v New Yorku.