Gašparovič nechcel, aby v Bratislave nakrúcal Kubrick

Pred dvadsiatimi rokmi plánoval slávny oscarový režisér nakrúcať svoj nový film u nás. Vtedajší predseda Národnej rady však nebol k nemu ústretový.

16. apr 2013 o 17:23 Kristína Kúdelová

Keď slávny britský režisér nepochodil v Bratislave, presunul sa do Brna.(Zdroj: kubrickfilms.warnerbros.com)

Pred dvadsiatimi rokmi sme boli blízko toho, aby u nás nakrúcal režisér kultového filmu 2001: Vesmírna odysea. Vtedajší politici však z toho nápadu nadšení neboli.

Hneď, ako vznikla samostatná Slovenská republika, sa našim filmárom ponúkal sen. Chystal sa k nám oscarový Stanley Kubrick, autor slávnej 2001: Vesmírnej odysey.

Chcel tu nakrútiť film Aryan Paper. Vedúcim výroby mal byť Ivan Filus.

„Projekt sa, žiaľ, nevyvíjal dobre,“ hovorí. „Zašli sme aj spolu s americkými producentmi za Ivanom Gašparovičom, vtedy predsedom Národnej rady. Povedali sme, koľko sa tu chystá preinvestovať miliónov a akú pomoc by sme potrebovali. Ivan Gašparovič nebol ústretový, netváril sa nadšene, Kubrick a producenti sa potom rozhodli, že nakrúcanie presunú do Brna. Nakrúcal som už s viacerými zahraničnými režisérmi, ale toto by bol najväčší projekt. Kubrick je pre mňa najvýznamnejší režisér.“

Sklamanie z premárnenej príležitosti mohlo zjemniť len to, že Kubrick film nakoniec nenakrútil ani v Brne.

„Bol to príbeh na židovskú tému a vtedy do kín práve išiel Spielbergov Schindlerov zoznam,“ povedal v rozhovore pre SME producent Jan Harlan, keď sa pred časom do Bratislavy vrátil. „Niečo podobné sme už zažili. Boli sme veľmi zronení, keď sme nakrútili Olovenú vestu a v rovnakom čase bola v kine Čata. Ľudia nechceli vidieť dva príbehy o Vietname.“