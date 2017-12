Nuda v Osle. Scorsese nepríde nakrúcať Snehuliaka

Nórski úradníci sa snažia, aby sa Snehuliak od Jo Nesboa sfilmoval u nich doma.

16. apr 2013 o 18:05 Kristína Kúdelová

Švédi zarobili na filme Davida Finchera Muži, ktorí nenávidia ženy. Nóri by ich chceli napodobniť.(Zdroj: OUTNOW)

David Fincher urobil filmom Muži, ktorí nenávidia ženy reklamu Švédsku. Poučení Nóri začali hľadať cesty, ako prilákať oscarového Martina Scorseseho.

Jo Nesbo si dal podmienku, keď za ním prišli zo spoločnosti Working Title Films a pýtali práva na adaptáciu jeho populárneho krimirománu Snehuliak.

Jeho agent síce krútil hlavou, ale on trval na tom, že bude spolurozhodovať o tom, kto film nakrúti.

Producentom len oznámil svoje preferencie, konkrétne, odovzdal im zoznam s piatimi menami. Na prvom mieste stál Martin Scorsese.

„Aj som si myslel, že to bude nereálne, no oni si to premysleli a povedali áno,“ cituje Nesboa nórsky denník Aftenposten.

Vlani z jedného rebríčka cestovného ruchu vyplynulo, že Oslo je siedmym najnudnejším hlavným mestom na svete a nie je také ťažké nájsť Nórov, ktorí súhlasia.

Keby do Osla prišiel nakrúcať Scorsese a vznikla by z toho úspešná detektívka, možno by už zo svojho mesta nemali taký zlý pocit – a preto aj úradníci radnice začali písať list.

Aj Woody Allen parazituje

„Dúfame, že Snehuliak sa nakrúti tu v Osle. Vznikli by tak prirodzene pôsobiace, autentické scény,“ argumentovali. „Sľubujeme, že filmovému štábu uľahčíme prácu a pripravíme také dobré podmienky, aké sa len dajú predstaviť.“

List z radnice môže pôsobiť trochu naivne, filmári nepotrebujú nakrúcať v Nórsku, aby to vyzeralo ako Nórsko.

Veď napríklad aj ich susedia Fíni nedávno dokázali, že príbeh z čisto fínskej histórie môže vzniknúť aj v Keni a s černošským obsadením (film Maršal Fínska bol veľmi lacný). Producenti však stále zvažujú aj tradičné možnosti.

Woody Allen síce tvrdí, že neznáša cestovať a opúšťať New York, no už pár rokov mu bol poriadne neverný a nakrúcal v Londýne, Barcelone, Paríži aj Ríme. Využil, že mestá ho samy volali a núkali finančnú pomoc.

Áno, niektorí obyvatelia protestovali, že taký slávny režisér potrebuje parazitovať na ich daniach, ale ak mali zmysel pre humor, tešilo ich, že sa stali súčasťou jeho komédií.

Island napríklad zahraničné produkcie láka tak, že im sľubuje neskôr vrátiť dvadsať percent z toho, čo do krajiny investujú.

Nóri si viac všímajú príklad Švédska, tam prišiel David Fincher a podľa populárneho románu z trilógie Millenium nakrútil mimoriadne vydarený triler Muži, ktorí nenávidia ženy.

Na filmových investíciách a následnom prúde turistov Švédi zarobili vyše milióna eur, píše Aftenposten.

„Nemôžeme filmárom sľúbiť nejakú finančnú kompenzáciu. Napokon, pri takých nákladných produkciách nie je pár miliónov hore-­dolu takých dôležitých. Dôležitý bude náš ústretový prístup a že pri stretávaní sa s byrokraciou budú počúvať len samé áno,“ povedal pre televíziu NRK Hallstein Bjercke, poverený kultúrou na radnici v Osle.

Snehuliak ani Scorsese nemajú čas

Zatiaľ spoločnosť Working Title Films Nórom nič nesľúbila, nakrúcanie v Osle zvažuje.

Iné správy z minulého týždňa sú znepokojivé: Scorsese je veľmi zaneprázdnený, nakrúca film o Wall Street aj o Sinatrovi a Snehuliaka by rád odsunul na neskôr.

No možno ho nebude robiť vôbec, lebo zastrešujúce štúdiá Universal chcú mať Snehuliaka čím skôr.

Ponuku nahradiť Scorseseho vzápätí dostal nórsky režisér Morten Tyldum. Ale on nedávno sfilmoval iný Nesboov román Lovci hláv (bol aj v našich kinách) a o príbeh vraha, ktorý sa zjavil s prvým napadnutým snehom, nemal záujem.

Ak sa teda Oslo bude chcieť blysnúť a nórske noviny vo veľkých titulkoch písať, že sa k nim chystá hviezdny režisér, ešte príde spisovateľova tvrdohlavosť vhod. Kto je ďalší na jeho zozname, zatiaľ Jo Nesbo nepovedal.