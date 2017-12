Najbližšia Oresteia bude špeciálna

Najbližšie predstavenie Aischylovej drámy v SND, ktoré je v pláne 23. apríla bude mimoriadne z dvoch dôvodov.

17. apr 2013 o 17:29 Zdroj: SND

V utorok 23. apríla uvedie Činohra SND hru Oresteia špeciálne - s anglickými titulkami.

Najbližšie predstavenie Aischylovej drámy Oresteia bude budúci utorok 23. apríla večer mimoriadne z dvoch dôvodov. Inscenáciu naša prvá scéna uvedie s anglickými titulkami, vďaka čomu budú môcť aj zahraniční diváci prežiť v Sále činohry plnohodnotnejší umelecký zážitok. Spomínaný doplnok má súvis predovšetkým s putovným festivalom Jarná divadelná cesta, ktorá bude mať predposlednú zastávku práve v Slovenskom národnom divadle.

40 európskych divadiel, 22 členských krajín a 1 spoločný jazyk – divadlo. To je stručná charakteristika organizácie Európska divadelná konvencia (ETC), ktorá tento rok oslavuje štvrťstoročie existencie práve festivalom ETC Spring Theatre Tour 2013. Do originálneho projektu vybrali iba 8 divadiel. Jarná divadelná cesta štartuje už zajtra v Stuttgarte. Po ďalších zastávkach Liège, Karlsruhe, Zürich, Prato a Maribor zavíta špeciálny autobus s milovníkmi divadla na predposlednom mieste trasy –v Bratislave.

Slovenské národné divadlo vás pozýva do hľadiska, ktorého dosky znamenajú Európu. Vstupenky na výnimočné predstavenie drámy Oresteia si diváci môžu kúpiť v pokladniciach SND aj on-line z pohodlia domova kliknutím na tento link: http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=17_oresteia&termin=5765