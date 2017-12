Víťazstvo bude ťažké

Zverejnili filmy festivalu v Cannes. Konkurencia bude silná.

18. apr 2013 o 16:21 Kristína Kúdelová, (kk)

Festival v Cannes zverejnil zoznam filmov, ktoré sa dostali do hlavnej časti programu Konkurencia bude silná, očakávanie víťazov napínavé. Súťažiť budú bratia Coenovci, Roman Polanski, Alexander Payne, Paolo Sorrentino, Francois Ozon, Nicolas Windig Refn alebo Amat Escalante, ktorý už dvakrát dostal cenu pre najlepšieho režiséra na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava.

Do Cannes svoj nový film prihlásil aj iránsky režisér Asghar Farhadi, ktorý pred dvomi rokmi zvíťazil v Berlíne a vlani získal Oscara za drámu Rozchod Nadera a Simin. Ešte jeden film má v zásobe Steven Soderbergh, hoci Behind The Candelabra vznikol v produkcii HBO a vraj nemal ísť do kín.

Predsedom poroty bude Steven Spielberg. Druhou súťažnou sekciou je Istý pohľad, jej súťaž otvorí film Sofie Coppolovej a o víťazovi bude rozhodovať porota vedená dánskym režisérom Thomasom Vinterbergom. V Cannes bude aj slovensko­český animovaný film Pandy, režiséra Matúša Vizára vybrali do súťaže mladých talentov.

Festival 15. mája otvorí Veľký Gatsby režiséra Baza Luhrmanna

ďalšie filmy v súťaži sú:

Valeria Bruni-Tedeschi: Un Chateau en Italie

Joel and Ethan Coen: Inside Llewyn Davis

Arnaud des Pallieres: Michael Kohlhaas

Arnaud Desplechin: Jimmy P (Un Indien des Plaines)

Amat Escalante: Heli

Asghar Farhadi: Le passé

James Gray: The Immigrant

Mahamat-Saleh Haroun: Grisgris

Zhangke Jia: Tian Zhu Ding

Kore-Eda Hirokazu: Like Father Like Son (Soshite Chichi Ni Naru)

Abdellatif Kechiche: La Vie D'Adele

Takashi Miike: Straw Shield (Wara No Tate)

Francois Ozon: Jeune & Jolie

Alexander Payne: Nebraska

Roman Polanski: La Venua a la Fourrure

Steven Soderbergh: Behind the Candelabra

Paolo Sorrentino: La Grande Bellezza

Alex Van Warmerdam: Borgman

Nicolas Winding Refn: Only God Forgives

Festival 26. mája ukončí film Zulu Jérôma Sallea