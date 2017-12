Ako vyzerá hudobný raj

20. apr 2013 o 0:00 Oliver Rehák

Ak ste cez víkend išli okolo niektorých hudobných obchodov vo Viedni, v Budapešti, Prahe a stovkách ďalších miest po celom svete, narazíte tam na davy ľudí. Tento úkaz sa opakuje už niekoľko rokov - vždy v tretiu aprílovú sobotu. Ide o medzinárodnú akciu s názvom Record Store Day.

Okrem tradičných a známych sviatkov v roku existuje aj veľa ďalších. Tak napríklad 6. január je Medzinárodný deň programátorov, 2. februára majú svoj svetový deň mokrade a 11. októbra vajcia, 5. máj je zase Svetový deň hygieny rúk. Oslavovať sa dá zjavne takmer čokoľvek, tak prečo by svoj sviatok nemohli mať aj hudobné obchody?

Je 20. apríla. Na rozdiel od mnohých ostatných nie je len na papieri, ale môžete ho skutočne zažiť. Dokonca si z neho aj niečo špeciálne odniesť.

Známe mená, neznáme albumy

Muzikanti a obchody Nič pre mňa nemá také čaro ako obchod s platňami. Vždy, keď vidím kolekciu hudby pokope na jednom mieste, naskočia mi fantastické spomienky. Preto som viac než šťastný, že môžem podporiť Record Store Day a verím, že takéto obchody tu budú ešte veľmi dlho. Paul McCartney Vždy, keď môžem, kupujem si nahrávky. Idem do obchodu a jednoducho miniem aj päťsto dolárov. Neznášam sa pozerať, ako hudobné obchody miznú a som typ zákazníka zo starej školy, ktorý je presvedčený, že by ste mali platiť za hudbu. Bruce Springsteen Môj miestny obchod Honest Jons je pre mňa knižnicou, kde môžete hudbu počúvať, veľa sa o nej dozvedieť, vymieňať si svoje dojmy a nechať sa inšpirovať. Myslím, že malé nezávislé obchody prežijú hudobný priemysel v dnešnej podobe, lebo majú oveľa väčšiu dlhodobú hodnotu pre ľudí. Damon Albarn (Blur, The Gorillaz) Milujem malé nezávislé obchody s nahrávkami! Moja prvá práca bola práve v jednom z nich. Keď som na turné, stále sa snažím dostať do svojich obľúbených hudobných obchodov. Čo by ste na nich nemohli milovať? Ste obklopení tisíckami albumov, niektoré dôverne poznáte a milujete. Iné sú skryté poklady čakajúce, kým ich objavíte. Mike Patton (Faith No More, Tomahawk, Fantômas)

Tradícia Record Store Day siaha do roku 2007, keď sa v Amerike partia hudobných nadšencov a majiteľov malých obchodov namiesto nadávania na klesajúce tržby rozhodla niečo vymyslieť. A z malej imidžovej akcie sa neplánovane stala veľká celosvetová udalosť.

„Toto je deň, keď sa nezávislé obchody spoja s muzikantmi, aby oslávili hudbu,“ dočítate sa v manifeste akcie na oficiálnej webstránke. „Exkluzívne sa preň vyrábajú špeciálne LP platne a cédečka, stovky hudobníkov po celom svete robia autogramiády a koncerty priamo v predajniach.“

Čo to vlastne znamená v praxi? Každý rok sa to začína zverejnením zoznamu, v ktorom sú známe mená, ale s neznámymi nahrávkami. Kto má rád rarity všetkého druhu alebo single s unikátnymi obalmi, príde si na svoje. Praví znalci vedia, že 20. apríla sa budú môcť dostať aj k novým vydaniam roky beznádejne vypredaných kultových albumov.

Potom je tu druhý zoznam. Ten tvoria obchody zapojené do akcie. Podmienka je jednoduchá - musia to byť kamenné malé predajne. „Spolupracujeme iba so skutočnými, živými nezávislými obchodmi, nie s internetovými predajcami či korporátnymi molochmi,“ hrdia sa organizátori.

Medzi také napríklad patria viedenské Substance, Tongues a Record Bag, Wave Music a Concerto Records v Budapešti alebo Happyfeet a Phono.cz v Prahe.

Skúste to vo Viedni

Slovensko v zozname chýba. Podľa Pavla Maruščáka, ktorý v Bratislave už 20 rokov prevádzkuje obchod Dr. Horák, by sa to neoplatilo. Najzaujímavejšie nahrávky totiž zostávajú v Amerike alebo putujú len do veľkých európskych krajín. Otázne navyše je, či by sa u nás našlo dosť ľudí ochotných zaplatiť za špeciálne vydania o štvrtinu vyššiu cenu ako obvykle.

Našich hudobných nadšencov a zberateľov tak 20. apríla môžete vídavať len v okolitých krajinách. „Už od roku 2010 chodievame celá partia do Viedne,“ hovorí hudobník a novinár Peter Bálik. „Keď tam dorazíme tak hodinu pred otvorením predajne, už je na ulici slušný rad. Ja sa tento rok chystám najmä na sedempalcový vinyl Boba Dylana, na ktorom je demoverzia pesničky Wigwam a na druhej strane doteraz nevydaná Thirsty Boots. Ale ani vo Viedni sa nedá kúpiť všetko, väčšinou sú tu veci, ktoré vyjdú v tých najväčších nákladoch.“

Ktoré to sú, dá sa zistiť vopred. Zoznam obsahuje všetky najdôležitejšie informácie o jednotlivých nahrávkach, takže napríklad vopred viete, že máte väčšiu šancu získať jednu z 9500 platní Dylana než niektorý z tisícky kusov koncertu džezmena Arta Blakeyho. Vopred je jasné aj to, ktoré albumy sa budú predávať iba v Amerike.

Nejde len o zberateľov

Každý rok má Record Store Day takzvaného ambasádora. Na premiérovom ročníku to bola skupina Metallica, teraz je ním Jack White. Americký gitarista a spevák prispel do zoznamu špeciálnym novým vydaním albumu Elephant, ktorý zároveň pripomína 10. výročie tejto slávnej nahrávky jeho dua The White Stripes.

Jack White vo svojej „ambasádorskej“ reči poeticky vystihol, čo je najväčším zmyslom celej akcie v súčasnosti: „Myslím, že je najvyšší čas, aby sme zobrali mladých ľudí do skutočných obchodov a ukázali im, aká je hudba dôležitá. Akou hanbou je obrať dieťa či dokonca celú generáciu o jednu z najkrajších vecí na svete. My hudobníci, obchodníci, vydavateľstvá, dídžeji a žurnalisti, všetci sme v tom spolu. Ukážme rešpekt k hmatateľnej hudbe, ktorej sme venovali životy a kariéry a zachráňme ju pred tým, aby sa stala iba digitálnymi dátami.“

Inými slovami Record Store Day nemá byť len záležitosťou úzkej skupiny fanatických hudobných zberateľov, ktorí si jeden deň v roku prídu na svoje. Je to len jedna z ciest, ako sa dostať k hudbe. Nielen vďaka nej pochopíte, že empétrojky sa síce dajú ľahko stiahnuť aj uskladniť, ale vinylová platňa znie lepšie a jej obal je často samostatným výtvarným dielom.

Okrem toho je návšteva obchodov, aké združuje Record Store Day, oveľa osobnejším zážitkom ako napríklad návšteva kina.

„Cítim sa tam ako v raji. Omakám, oňuchám, podebatujem, vezmem a utekám domov počúvať,“ hovorí Tomáš Sloboda. Spevák známy zo skupiny Le Payaco a sólového projektu Sounds Like This má veľkú slabosť pre platne a rešpekt voči miestam, kde sa predávajú. „Je to pre mňa čosi ako chrám, ako keď vstúpite do prastarej vatikánskej knižnice plnej legendárnych papyrusov.“