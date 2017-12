Na hlúposť nadávate zbytočne

Česká filmárka sa vplietla na prezentačné akcie pre seniorov. Jej film Šmejdi je drsný

19. apr 2013 o 17:53 Miloš Krekovič

Vymývanie mozgov, premyslenú manipuláciu a psychický nátlak na akciách pre dôchodcov nakrútili skrytou kamerou.

Kuchynský robot za pätnásťtisíc, vysávač, čistič, k tomu motorová píla, špeciálne zdravotné matrace, biolampa. Na zájazdoch pre seniorov nakúpila „šmejdy“, ktoré bude splácať roky. „Keby som šla do obchodu, tak to mám lacnejšie,“ ľutuje sa dôchodkyňa a pokrčí plecami: „Za blbosť sa platí.“

Potichu na ľudskú hlúposť nadávajú mnohí z rodín obetí, ale nie vždy spravodlivo. Oklamaní dôchodcovia nemusia byť hlúpi ani senilní. Len mašinéria podvodníkov, ktorej čelia, je taká premyslená, že im skrátka nedá šancu.

Režisérka Silvie Dymáková Mazalová ešte iba ohlásila, do čoho sa púšťa, a v Česku to vyvolalo lavínu. Články k filmu trhali rekordy čítanosti, filmárke sa ozývali poškodení, advokáti, celé kluby seniorov. Bol to skrátka fenomén, o ktorom každý vedel, že existuje, ale málokto ho pozoroval zblízka.

Pozvánka na výlet zadarmo

Prezentačné akcie pre seniorov sú juniorom neprístupné. Filmárke sa podarilo vpašovať dnu kameru len v prestrojení, v sprievode vlastnej babičky.

Zvyčajne sa to začína pozvánkou do schránky na výlet zadarmo a autobusom, ktorý zváža dôverčivé obete z okolitých dedín. Príbehy sa potom líšia oplieskanou sumou a stupňom poníženia. Vidíme vdovu, ktorej odobrali doklady a podpis zmluvy vynútili pod vyhrážkou exekúcie. Pani, čo kládla veľa otázok, povedali, že je drzá a domov pôjde pešo. Invalidný dôchodca, čo odmietol kúpu bezcenného tovaru, dostal vynadané a skončil na zemi.

Najcennejšie z filmu sú však práve neostré zábery priamo z miesta činu.

Otrasné svedectvo maľuje skutočnosť horšiu ako predstavy. Klamanie seniorov v Česku uživí až päťsto firiem. Navzájom si posúvajú databázy s menami aj premyslený spôsob nátlaku. Ten do šokujúcich detailov – a možno vôbec po prvýkrát - rozobrali v dokumente odborníci.

Postupne rúcajú predstavu, že obete si za to môžu samy, že ide o labilných čudákov bez sedliackeho rozumu. Pri takejto úrovni manipulácie už začíname rozumieť, prečo je priam nemožné odolať nákupu zázračných hrncov. A tiež to, čo predtým bolo ťažko vysvetliť. Prečo sa títo, do smrti zadlžení seniori na zájazdy vracajú?

Manuál na sebaobranu

Skutočný šok prichádza s faktom, že zlý pocit z akcie priznal každý účastník. Výsmech a poníženie a výsluch nie je iba taktika, ako zastrašiť rebelantov. Je to rovno princíp, na ktorom je budovaná dramaturgia podujatí. A my sa môžeme pýtať, či zájazdy pre dôchodcov nie sú iba vypuklejšou formou klamu. Niečím, s čím sa v mäkšej forme spotrebiteľ stretáva aj inde.

Nie je to dokument pre kiná ani nemá umelecké ambície. Doslovní, názorní a televízni Šmejdi napokon majú byť aj manuálom dôchodcov, občianskou sebaobranou. Zostáva len otázka, či je cestou k tomu premietanie v multiplexoch. V televízii by to bola lepšia osveta.