Nové knihy

Pavel Vilikovský znovu píše o láske, tentoraz sa mu hodí aj do názvu knižky.

21. apr 2013 o 16:58 Alexander Balogh, ba

Ladislav Lajcha: Silueta generácie

Divadelný ústav





Autor sa venuje generácii osobností, ktorá nastúpila do SND už koncom 30. rokov, ale najmä v prvých povojnových rokoch. Z takmer polstovky dramaturgov, režisérov a hercov uveďme aspoň Karvaša, Roznera, Jamnického, Budského, Valacha, Machatu, Dibarboru, Pántika, Filčíka, Chudíka, Kronera či Kráľovičovú. Ako hovorí autor, išlo o generáciu prelomu, ktorá slovenské činoherné divadlo profesionalizovala, europeizovala a estetizovala.

Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska

Slovart





Téma nového Vilikovského diela je zdanlivo jasná (inak v doterajšej pätnástke kníh sa autorovi láska do ich názvov „nehodila“, ešte tak milovník či Casanova, hoci v samotných knihách si túto tému s rozkošou a prevahou vychutnáva). No teraz je to trochu iná láska, láska k životu svojmu i k životom ostatných, bez ktorých by ten náš nemal zmysel.

Eva Krátká (ed.): Česká vizuální poezie. Teoretické texty

Host





Medzi autormi textov, dokumentov o českej vizuálnej poézii 60. rokov, doteraz roztrúsených po málo dostupných periodikách, výstavných katalógoch či zatiaľ vôbec nevydaných, sú osobnosti ako Jiří Kolář, Bohumila Grögerová, Josef Hiršal, Ladislav Novák, Jiří Valoch, Václav Havel či Ivan M. Jirous.

Liza Marklundová: Atentátnik

Ikar

Švédska autorka je spisovateľkou i novinárkou, a tak nečudo, že hrdinkou jej cenami ovenčeného trileru je práve novinárka, pozorne sledujúca vyšetrovanie štokholmského atentátu. Jej výnimočný dar nachádzať súvislosti a vzťahy, ktoré iným unikajú, neunikli – na jej smolu – samotnému atentátnikovi, a tak sa vystavuje jeho nebezpečnému záujmu.