Najúspešnejším réžijným debutom boli vlani Divoké bytosti južných krajín

22. apr 2013 o 16:36 Miloš Ščepka

Z malého nezávislého projektu sa stal jeden z najväčších hitov, nominovaný na Oscary za najlepší film, réžiu, scenár a ženský herecký výkon.

Benh Zeitlin je scenárista, režisér, hudobný skladateľ, výtvarník, animátor a kameraman.

S dramatičkou a herečkou Lucy Alibarovou napísal divadelnú jednoaktovku Juicy and Delicious, ktorú sfilmoval a vznikol film, o ktorom sa veľa hovorí.

Nech si divák vyberie

Divoké bytosti južných krajín umožňujú široké spektrum ponímaní. Od dokumentárnej drámy z autentického prostredia cez fikciu na tému hurikánu Katrina a dosahov na ľudí, metaforický či symbolický filozofický traktát až po postapokalyptický sci-fi triler.

Divák si rýchlo musí vybrať, či na Zeitlinovu hru pristúpi, alebo nie. Či sa nechá zlákať často neskrývaným pria〜močiarym dolovaním citov (bezbranná krásna múdra dobrá polosirôtka ako hlavná postava), či veľkoryso ignoruje čudné zvraty (otec je v jednej scéne bezvládnou troskou pripútanou po operácii na vozík, ale hneď nato podáva športové výkony hodné šampióna). A najmä – či sa zžije s bizarným provokatívnym prostredím (dobrovoľní outsideri žijúci za okrajom spoločnosti, bez pravidiel a výdobytkov civilizácie, zato s dostatkom alkoholu).

Autor ako keby zámerne obrátil veľa filmových klišé naruby, znegoval ich, ale zato iné využíva rád a naplno. Blížiace sa mýtické obludy ako symbol vnímania narastajúcej hrozby tiež nie sú žiadnou novinkou prinajmenšom od Kráľa rybára či Faunovho labyrintu.

Viac empatie než príbehu

Osada Bathtube pri ústí veľkej rieky sa ponáša na skládku odpadu a obyvatelia sú pestrou čeliadkou zanedbaných, no šťastných zaháľačov, povaľačov a pijanov. Nevieme, čím sa živia, ale práca v zamestnaní to nie je. Napriek tomu netrpia stresom, hladom ani smädom. Ak sú hladní, stačí ponoriť ruku do vody – a vytiahnu rybu. A keď treba, nájde sa i dostatok zbraní a výbušnín. Nie sú to vzoroví slobodomyseľní environmentalisti, hoci zásahy civilizovaného sveta chápu ako agresiu a bránia sa im.

Malá Hushpuppy vyrastá bez mamy, no otec ju nezahŕňa láskou. Starostlivosť zredukoval na občasné podhodenie pečenej kuraciny. Dievčatko napriek tomu nie je fyzicky, citovo, mentálne ani intelektuálne zaostalé. Naopak, ako vznešená divoška dokonale chápe zákonitosti prírody i života a delí sa o ne s divákmi v častých vnútorných monológoch. O príbeh nejde, príbehu vlastne niet. Celý film je o tom, ako Hushpuppy vidí svet.

Toto nie je Kusturica

Herci (väčšinou neherci) pochádzajú priamo z oblasti Louisianskej zátoky. Vrátane predstaviteľky Hushpuppy Quvenzhané Wallisovej, na ktorej celý film stojí. Jej bezprostrednosť, úprimnosť, presvedčivosť a tvárnosť mu dodávajú nielen silu a pútavosť, ale predovšetkým život.

Kameraman Ben Richardson nakrúcal na archaický „amatérsky“ formát 16 mm, takže obraz zrnitosťou, neostrosťou, nedokonalým kontrastom a ďalšími necnosťami harmonizuje s témou i prostredím. S Benhom Zeitlinom sa zoznámili pri práci pre Jana Švankmajera. Možno aj preto film miestami pripomína Něco z Alenky. Bahno, smetisko a večne pripitých obyvateľov Richardson rozjasňuje slnkom, farbami a bujarými vizuálnymi nápadmi. Život vo svete Hushpuppy je komplexný, optimistický a krásny.

Ak by tú istú látku, prenesenú do dunajskej delty, nakrútil Kusturica, bol by z toho pravdepodobne hit. Zeitlin si z festivalu v Cannes odniesol štyri ceny vrátane Zlatej kamery a dve ceny z festivalu Sundance, triumfoval na ďalších festivaloch, ale nezriedka sa stretol aj s rovnako oduševneným odmietnutím a kritikou. Film nepremenil ani jednu zo štyroch nominácií na Oscara. Hoci vznikol s nákladmi len 1,8 milióna dolárov, na vstupnom už utŕžil 20 miliónov, čo je skvelé, ale na klubový, artový film. Nie na hit.