Zomrel hudobník, ktorý otvoril festival Woodstock

Vo veku 72 rokov zomrel americký folkový spevák a gitarista Richie Havens.

23. apr 2013 o 8:20 TASR

Americký folkový spevák a gitarista Richie Havens sa zviditeľnil na legendárnom festivale aj vďaka úpravám skladieb The Beatles.

WASHINGTON. Vo veku 72 rokov zomrel v pondelok americký folkový spevák a gitarista Richie Havens. Ako informovala agentúra DPA s odvolaním sa na jeho rodinu, príčinou smrti bol infarkt.

Havens po prvýkrát upútal svetovú pozornosť v roku 1969 na legendárnom hudobnom festivale Woodstock, ktorý svojím vystúpením otváral. Piesňami ako Freedom, High Flying Bird či I Can't Make It Anymore zaujal tamojšie publikum takmer na tri hodiny, nakoľko ostatní účinkujúci so svojím príchodom na festival meškali.

Odvtedy sa černošský hudobník tešil priazni miliónov priaznivcov. Jeho úpravy skladieb Here Comes the Sun a Eleanor Rigby z repertoáru skupiny The Beatles dobyli popredné miesta hudobných rebríčkov. Vplyvný hudobník počas svojej takmer 50-ročnej aktívnej kariéry vydal vyše 20 štúdiových albumov, z ktorých posledný, s názvom Nobody Left to Crown, vyšiel v roku 2008. Mal zaujímavo zafarbený hlas a originálnu techniku ľavej ruky.

Havens pochádzal z newyorského Brooklynu, kde v 60. rokoch minulého storočia vstúpil na folkovú scénu. Bol držiteľom viacerých hudobných aj spoločenských ocenení. V roku 1993 hral na prvej inauguračnej slávnosti amerického prezidenta Billa Clintona. Havens zomrel v meste Jersey City.