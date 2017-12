Vypočujte si ako spieva Dr. House

Herec Hugh Laurie je známy najmä vďaka televíznemu seriálu Dr. House, no zároveň sa venuje aj hudbe. Ponúkame vám v slovenskej premiére jeho druhý album, ktorý vychádza 6. mája.

23. apr 2013 o 15:00 kul

Väčšina ľudí ho pozná vďaka seriálu Dr. House, no Hugh Laurie sa venuje aj hudbe.

Po úspešnom debutovom album Let Them Talk prichádza herec Hugh Laurie známy zo seriálu Dr. House, s druhým albumom Didn’t It Rain. Oficiálne vychádza 6. mája, no ponúkame vám možnosť vypočuť si ho v slovenskej premiére už teraz:

Oproti debutu album Didn’t It Rain opúšťa New Orleanský zvuk a presúva sa do sveta blues centrálnej Ameriky. Vracia sa i v čase až k pionierom ako W.C. Handy (St Louis. Blues) a Jelly Roll Morton (I Hate A Man Like You), k súčasnejším umelcom ako sú Dr. John (Wild Honey) a Alan Price zo skupiny The Animals (Changes).

“Rozhodol som sa, že zatnem ešte hlbšie do hustého lesa Americkej hudby, ktorá ma očarila už v časoch môjho ranného detstva,” vysvetľuje Laurie. “A navyše, čím ďalej sa dostávam, tým som viac urieknutý piesňami i ľuďmi, s ktorými som, na moje veľké šťastie, dostal šancu hrať.”

Album znova produkoval Joe Henry, nahrávalo sa v Ocean Way Studio v Los Angeles. Dokončený bol so srdcom s pomocou muzikantov z Copper Bottom Band, na albume počuť aj niekoľko vokálov guatemalskej speváčky a pesničkárky Gaby Moreno a soulovú speváčku Jean McClain, ktorá predtým napríklad spolupracovala s Tinou Turner či Sheryl Crow.

Didn’t It Rain vyjde v niekoľkých formátoch: na CD, deluxe edition CD s dodatočným písaným obsahom, na vinyle a digitálne, vrátane exkluzívneho balíka dostupného len cez iTunes. Hugh Laurie a Copper Bottom Band predstavia novinku aj na turné, ktoré sa začína v Anglicku v júni.