Čím viac vody, tým menej zábavy

Animovaný juhoafrický film Zambezia zvládol techniku, no chýba mu originálny príbeh aj humor.

24. apr 2013 o 15:48 Miloš Ščepka

Aj pre najmenších divákov má snímka Zambezia príliš pomalé tempo, plochú zápletku a spolieha sa viac na slová než na obraz.

Zambezia nie je prvý digitálne animovaný film, ktorý ponúka za štandardné vstupné nižšiu kvalitu. Patrí do tej istej kategórie ako belgické digitálne animované europudingy o morskej hávedi Sammyho dobrodružstvá, kórejská Pasca na žraloka či malajzijské Žraloky na súš(h)i. Dokazujú zvládnutie technológie, ale absenciu tvorivosti, takže zaostávajú aj za českými Kozími príbehmi a Čtyřlístkami.

Afrika recykluje vo veľkom

Film / Recenzia Zambezia Zambezia (Juhoafrická republika 2012), 83 minút Scenár: Camilla Bubna-Kasteli, Andrew Cook, Raffaella Delle Donne, Tom Kenny, Kiel Murray, Brent Palmer, Nik Rabinowitz, Anthony Silverston, Wayne Thornley, Lindsay van Blerk. Réžia: Wayne Thornley. Výprava: Allan Cameron. Strih: Luke MacKay, Michel Smit, Paul Speirs. Hudba: Bruce Retief. Účinkujú: Jeremy Suarez, Abigail Breslin, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy, Samuel L. Jackson, Jenifer Lewis, Jim Cummings a ďalší.

Príbeh je odvodený z amerického animovaného filmu Ga'Hoole: Legenda o strážcoch a trochu aj z Doby ľadovej 2. Vtáčej utopickej ríši, chránenej odvážnymi bojovníkmi, hrozí nebezpečenstvo. Je tu však mladý, nerozvážny, no smelý sokolík Kai, ktorý všetkých zachráni.

Forma zasa neutají blízke príbuzenstvo s animovaným filmom Rio Carlosa Saldanhu a Rango Gora Verbinského. Lenže Zambezia sa neopiera o kvalitnú knižnú predlohu a sofistikované výtvarné návrhy ako Legenda o strážcoch ani o tradíciu karnevalu, samby a bossa novy ako Rio.

Zápletka zostáva plytká a prostoduchá, chýba jej hlbší rozmer, rovnako ako forme chýba nápaditosť, bezprostredná živelnosť a radosť. Odhliadnuc od technickej úrovne animácie, vizuálne nápady sú nepôvodné a ťažkopádne. Sú tu síce aj pesničky s pestrofarebnými aranžmánmi, ale nemajú švih ani šarm originálu.

Neznechucuje, iba nudí

Pre najmenšie deti film i napriek dĺžke len 83 minút obsahuje veľa pomalých zdĺhavých momentov a spolieha sa viac na slová ako na obraz. Pre dospelých je dej príliš lineárny, chýbajú popkultúrne štuchance, odkazy, gagy a inotaje. Čím je v riečnej Zambezii viac animovanej vody, tým menej je v nej humoru.

Našťastie, tvorcovia sa vyvarovali úplných nezmyslov a naivných chýb. Neznechucujú, iba nudia. Presvedčili, že techniku zvládli. Teraz im už len zostáva nájsť pre ňu nejaké vhodné využitie.

Ako z výpredaja

Juhoafrická Zambezia poukazuje na záhadu slovenskej filmovej distribúcie: prečo sa nám kvalitné, cenené a úspešné animované filmy začínajú vyhýbať?

Reč je o dielach ako Frankenweenie Tima Burtona, francúzsky Obchod pre samovrahov aj Une vie de chat, o japonskom Kokuriko saka kara v réžii syna slávneho animátora Gora Miyazakiho ani nehovoriac.

Priestor dostávajú filmy, ktoré – ak by boli šatami – hľadali by zákazníkov v second handoch alebo aspoň v oddeleniach s výpredajom. Majú svoj význam i svoju hodnotu, no žiadny obchodník by sa za ne neodvážil pýtať rovnakú sumu, ako za novú kolekciu vychytenej značky.