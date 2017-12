Bude pokračovať Futurama?

Kultový animovaný sci-fi seriál, ktorého tvorcom je Matt Groening, v televízi Comedy Central končí.

25. apr 2013 o 11:47 SITA

Comedy Central s Futuramou končí, no tvorca seriálu Matt Groening by chcel pokračovať v inej televízii.

BRATISLAVA. Animovaný sci-fi sitkom Futurama (1999) sa 4. septembra skončí odvysielaním poslednej epizódy siedmej série.

Oznámila to televízia Comedy Central, ktorá začne 19. júna vysielať druhú polovicu siedmej sezóny.

Tvorca seriálu Matt Groening by bol podľa jeho slov veľmi rád, keby seriál pokračoval v inej televízii.

"Chceli by sme vyrozprávať ešte mnoho príbehov. Ak sa nám to nepodarí, toto je skvelý spôsob, ako to ukončiť, lebo nasledujúce epizódy sú podľa mňa najlepšie, aké sme kedy urobili," uviedol pre magazín Entertainment Weekly.

video //www.youtube.com/embed/GLpO-OvJU74

Futuramu, ktorá sa odohráva na vesmírnej lodi v 31. storočí, zrušili už po druhý raz. V roku 2003 ju televízia Fox prestala vysielať po štyroch sériách, pričom v roku 2008 sa presunula do Comedy Central.

"V tejto situácii sme už raz boli a keď pracujete na dieloch, ktoré sú rovnako dobré alebo ešte lepšie než čokoľvek, čo ste urobili predtým, pokúša vás pokračovať ďalej," opísal Groening, ktorý je zvedavý na reakciu fanúšikov.

Výkonný producent David X. Cohen však má pocit, že už posledné série boli "bonusom", takže ho rozhodnutie Comedy Central veľmi nemrzí. "Očakával som to už pred dvoma rokmi," priznal.

Futurama je príbehom Philipa J. Frya, ktorý koncom 20. storočia v New Yorku rozváža pizzu.

Nešťastnou náhodou ho zmrazia na tisíc rokov a zobudí sa v ďalekej budúcnosti, kde začne pracovať pre Planet Express - spoločnosť, ktorá rozváža tovar na rôzne planéty.

Seriál sa stal veľmi populárny a získal štyri ceny Annie, šesť Emmy a jednu WGA Award.