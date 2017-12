Adela Banášová na TA3 Trochu inak

Televízia TA3 a Slovenské národné divadlo uvádzajú na spravodajskú obrazovku známu moderátorku Adelu Banášovú.

25. apr 2013 o 14:32 snd

Adelu uvidia naši diváci tentoraz Trochu inak – v spoločnosti zaujímavých novátorov, rebelov, vynálezcov, svojráznych umelcov. Moderátorka odteraz na doskách SND aj vo vysielaní TA3 poodhalí skrytý svet týchto výnimočných a pre väčšinu z nás nepoznaných ľudí.



Speváčka Katarína Koščová a detská psychologička Jiřina Prekopová

Adela Banášová o svojom novom programe: „Veľmi sa teším, že si Trochu inak našlo v SND svojho diváka, ktorý nečaká na veľké mená, ale na inšpiratívnych ľudí, ktorých možno ani nemusí dopredu poznať. Každý večer je prekvapením aj pre mňa. Dôležitá je zvláštna kombinácia ľudskosti, inšpirácie a ľudskosti, ktorá sa nám zatiaľ vždy podarila „namiešať“. To sa nejakou záhadnou schopnosťou divadelného prostredia a pozitívnej energie v SND darí. Verím, že to z veľkej časti pocíti aj divák TA3. Ponuka tejto televízie ma osobne človečensky veľmi potešila. Vážim si to a verím, že naša spolupráca na televíznych obrazovkách bude rovnako príjemná ako s našimi najvýznamnejšími divadelnými doskami.“

Generálny riaditeľ televízie TA3 Martin Ilavský: „Keď sa povie Adela Banášová, ide o synonymum profesionálneho prístupu k hosťom i divákom, ide o humor, talent plne zaujať a sprostredkovať tie najzaujímavejšie momenty. Sme radi, že Adela osvieži piatkové večery – netradične - divákom našej spravodajskej televízie. Rovnako tak si veľmi vážime SND, vďaka ktorému si naši priaznivci budú môcť vychutnať niečo nové, a teda TA3 Trochu inak.“

„S programom „Trochu inak v SND s Adelou Banášovou“ dostaneme aj pred televízneho diváka umelcov a zaujímavých ľudí nielen zo Slovenského národného divadla. Navyše, som presvedčený, že táto forma kultivovanej zábavy prispeje aj k posilneniu povedomia o naozaj pestrej palete aktivít, ktoré naša prvá scéna ponúka,“ hovorí Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND. TA3 považuje za významného partnera, ktorý dáva kultúre dostatočný priestor. „Konvenuje mi akčnosť a dynamický prejav pri spracovávaní príspevkov, čo ako bývalý televízny režisér viem oceniť. Táto spolupráca kladie pred nás ďalšiu výzvu pri spracovávaní našich výstupov,“ dopĺňa Marián Chudovský.

Daniel Rabina, riaditeľ Centra marketingu SND na margo úspechu nového programu a spolupráce s TA3: „To, že sme neboli pod tlakom čísiel sledovanosti, dalo pravdepodobne priestor na vznik čara prirodzenosti, pre ktorú si program v krátkom čase obľúbilo množstvo divákov. Vstupenky sú štandardne vypredané na niekoľko týždňov dopredu, a preto nás potešila ponuka televízie TA3 sprostredkovať Trochu inak podstatne širšej diváckej vzorke.“

Prvá časť programu Trochu inak v SND s Adelou Banášovou bude mať televíznu premiéru na obrazovkách TA3 3. mája. Ďalšie pokračovania uvedie TA3 v spolupráci so SND v premiére vždy posledný piatok v mesiaci o 23:15 hod. a v repríze v sobotu o 20:00 hod.

Adelu Banášovú predstavíme divákom TA3 už tento piatok 26. apríla, keď bude hosťom Martina Strižinca v Rozhovoroch cez polnoc. Do nočného štúdia TA3 postupne prídu aj muži, ktorí ju sprevádzajú v profesionálnom aj súkromnom živote.