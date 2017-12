SNG sa pripravuje na kreatívne provizórium

Slovenská národná galéria ukázala čísla roka 2012, úspech mali výstavy aj Letný pavilón.

25. apr 2013 o 17:38 Jana Németh, Jana Močková

Národná galéria prilákala viac návštevníkov ako vlani a pripravuje sa na „kreatívne provizórium“ počas rekonštrukcie.

Napriek tomu, že stále expozície museli byť z dôvodu havarijného stavu budovy Vodných kasární od augusta úplne zatvorené, stúpla návštevnosť Slovenskej národnej galérie o desaťtisíc návštevníkov oproti predošlému roku a dosiahla viac než 80-tisíc návštev. Dôvodom je najmä množstvo sprievodných akcií, ale aj atraktívne výstavy.

Vzrástli aj tržby, z vlaňajších 230-tisíc eur takmer na 290-tisíc. Uvádza to výročná správa, ktorú predstavila Alexandra Kusá, šéfka SNG.

V pluse

Národná galéria, ktorá spravuje okrem troch budov v Bratislave aj Galériu insitného umenia v Pezinku, Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Zámok Zvolen a Kaštieľ Strážky v Spišskej Belej, hospodárila so ziskom necelých osemtisíc eur.

SNG otvorila v roku 2012 jedenásť pôvodných výstav a jednu prevzatú zo zahraničia (Robert Capa – vojn〜ový reportér 20. storočia). Na vysunutých pracoviskách otvorila štyri výstavy, v zahraničí dve vrátane projektu Jána Perneckého na 13. bienále architektúry v Benátkach.

Do svojich zbierok nakúpila takmer deväťsto nových diel za 64-tisíc eur zo špeciálne pridelených financií – medzi nimi napríklad „panelák“ Tomáša Džadoňa s názvom Je to atrakcia alebo to padá?

Okrem výstav lákali do galérie najmä sprievodné podujatia, na ktoré prišlo približne 40-tisíc návštevníkov. Medzi najväčšie úspechy patril podľa Kusej aj Letný pavilón, ocenený architektonickou cenou CE.ZA.AR, ktorý plánujú otvoriť aj tento rok počas Noci múzeí a galérií (18. 5.).

Digitalizácia

Od januára sa rozbehol projekt Digitálnej galérie realizovaný z európskych fondov. Vo Zvolene zriadila galéria špecializované pracovisko, pre ktoré rekonštruuje takzvaný Kapitánsky dom. Digitalizácia bola spustená v troch galériách – v SNG, Galérii mesta Bratislavy a Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Dosiaľ zdigitalizovali šesťtisíc diel.

SNG sa pripravuje na sťahovanie do zrekonštruovaných Hurbanových kasární, kam do októbra plánuje presunúť aj administratívu, knižnicu a začať s rekonštrukciou Vodných kasární.

Rekonštrukcia by však nemala narušiť chod galérie. „Čaká nás kreatívne provizórium,“ hovorí Kusá.