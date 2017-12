Storm Thorgerson: Navrhoval obaly albumov pre Pink Floyd

Britský grafický dizajnér vytvoril legendárne obaly hudobných albumov. Spolupracoval najmä s kapelou Pink Floyd.

26. apr 2013 o 11:48 Tomáš Vasilko

Dodnes je považovaný za jeden z najlepších obalov albumov všetkých čias. Lúč svetla, ktorý sa cez hranol zlomí na šesťfarebné slnečné spektrum pokračujúce na zadnú stranu obalu, sa stal jedným zo symbolov kapely Pink Floyd.

Pre ich album Dark Side of the Moon ho navrhol Storm Thorgerson (28. 2. 1944 - 18. 4. 2013), ktorého spisovateľ Douglas Adams nazval najlepším dizajnérom obalov albumov v dejinách hudby.

Požiadavka od klávesistu Richarda Wrighta vtedy znela, aby to zasa neboli jedny z jeho žartovných fotografií. "Super grafiku, niečo bystré, upravené, elegantné," navrhoval Wright.

"Lámanie svetla cez hranol je bežnou vecou v prírode. Rád by som si tú myšlienku prisvojil, no nanešťastie nie je moja," povedal podľa Daily Telegraph Thorgerson. Viac jeho albumov nájdete aj tu.

Kamaráti z Cambridgu

Členovia kapely Pink Floyd boli s Thorgersonom kamaráti z mladosti. Angličan s nórskymi koreňmi chodil na strednú školu v meste Cambridge so Sydom Barrettom aj Rogerom Watersom. Gitaristovi Davidovi Gilmourovi bol dokonca na svadbe za svedka. Hoci medzi priateľmi vládla hudba, on sám sa chcel venovať grafickému umeniu.

Pre Pink Floyd navrhoval obaly už od druhého albumu. Niekedy mal problém s vydavateľstvom - napríklad pre album Atom Heart Mother navrhol fotografiu kravy na lúke pozerajúcej sa do objektívu. "Čo to, k..., má byť," reagovali údajne z vydavateľstva EMI. Kamaráti z kapely sa však jeho práce zastali.

Pri obaloch albumov vytváral surreálne obrázky. "Mám rád fotografiu, pretože ukazuje realitu, na rozdiel od kreslenia. Rád ohýbam realitu," povedal raz. V čase bez počítačových programov musel napríklad pre album Wish You Were Here herca skutočne podpáliť, aby dosiahol fotografiu horiaceho muža podávajúceho ruku. Chránil ho azbestový oblek.

Prekladal zvuk do obrazu

Thorgerson hovorí, že urobil asi 300 albumov. Jeho fantáziu využili aj kapely ako Led Zeppelin, Genesis, Peter Gabriel, neskôr Cranberries či Muse.

"Považujem sa za akéhosi prekladateľa, prekladám zvukovú podobu - hudbu - do vizuálnej podoby - obalu," povedal raz podľa magazínu Observer. Odborníci sa zhodnú, že len málo ľudí to vedelo lepšie.