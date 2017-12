Richie Havens: Woodstock otvoril vo veľkom štýle

Americký spevák naštartoval divákov na legendárnom Woodstocku.

26. apr 2013 o 12:28 Oliver Rehák

Lepšia pesnička na úvod festivalu, ktorý sa stal legendou, zaznieť nemohla. "Freedom, Freedom," opakoval dookola v refréne bradatý chlapík v oranžovom indickom sárí.

Naliehavý hlas a vášnivé podanie zelektrizoval publikum vo Woodstocku a v dokumentárnom filme, ktorý zachytil toto vystúpenie, vidíte, ako posedávajúci ľudia vstávajú a začínajú tlieskať do rytmu.

Richie Havens už bol v tom čase známy, aj keď hlavne na folkovej scéne. Mal za sebou tri albumy, koncert v newyorskej Carnegie Hall s Dylanom a Peetom Seegerom aj na Miami Pop Festivale. Okrem Woodstocku ho preslávili aj coververzie, jedna z najzaujímavejších je beatlesovka Here Comes the Sun.

Mal osobitý prejav aj techniku hry. Na svojej akustickej gitare používal e ladenie (to je ten palec zvrchu na hmatníku, ktorý si môžete všimnúť vo videách z jeho vystúpení) a ako správny folker bol aktivistom. Hral na veľkých akciách proti vojne vo Vietname, na záchranu delfínov, spoluzakladal známe ekologické združenie Natural Guard.

Najsilnejšiu hudobnú éru mal na prelome 60. a 70. rokov, objavil sa aj v pódiovej verzii rockovej opery Tommy skupiny The Who.