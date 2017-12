Aktuálne výstavy

Vertikálna krajina - horizontálne putovanie, Viditeľné trvanlivosti, Periférne centrá v Hangári a ďalšie.

30. apr 2013 o 0:00 kul

Vertikálna krajina

Dnes o 18.00 h otvorí bratislavská galéria Čin Čin výstavu Juliany Mrvovej Vertikálna krajina – horizontálne putovanie. Ide o súbor kresieb, doplnených o komentáre Brone Schraggeovej a Milana Vagača.



Viditeľné trvanlivosti

Dnes o 18.00 h otvorí bratislavská galéria Nedbalka výstavu Viditeľné trvanlivosti, s dielami L. Dovičákovej, E. Bindera, T. Džadoňa, M. Kvetana, S. Mikytu a M. Moravčíka. Kurátorkou je Katarína Müllerová, výstava potrvá do konca júna.



Salvavit

V galérii Dunaj v Bratislave otvoria v stredu o 19.00 h výstavu Adama Šakového s názvom Salvavit.



Jano Ballx

V stredu otvoria v bratislavskej galérii Amt Project o 18.00 h výstavu Jana Ballxa s názvom Dimensioni Nuova, kurátorom je Boris Ondreička.





Periférne centrá v Hangári

Vo štvrtok o 18.30 h otvoria v ateliéroch Tranzit na bratislavských Zlatých pieskoch výstavu Periférne centrá. Ide o retrospektívu, ktorá ukazuje časť akcií zorganizovaných Andrejom Poliakom a Jánom Kostolanským v rokoch 2009 – 2011 v rôznych slovenských obciach. Na akciách sa zúčastnilo viac ako šesťdesiat slovenských a zahraničných autorov.



No Comment

Open Gallery v Bratislave otvorí vo štvrtok o 17.00 h výstavu novinárskych fotografií, slovenských a českých karikatúr, ocenených v súťaži Novinárska cena pod názvom No Comment. ⋌(kul)