Záhada Záhady Hory mŕtvych

Je to silný príbeh, no vo filme, ktorý neobratne mieša žánre s rutinou nefunguje.

29. apr 2013 o 16:01 Miloš Ščepka

Slovenské kiná v apríli uvádzajú rekordnú tridsiatku nových filmov. Čo deň, to premiéra. Veľmi veľa z nich však vyvoláva otázku: prečo?

Len málo milovníkov záhad u nás pozná Prípad Ďatlov, ktorý sa skutočne stal a dodnes ho nik uspokojivo nevysvetlil. Preto sa slovenský distributér rozhodol zatraktívniť pôvodný názov Dyatlov Pass Incident na Záhada Hory mŕtvych.

Recenzia / Film The Dyatlov Pass Incident USA-Veľká Británia, 100 min. Réžia: Renny Harlin Účinkujú: Matt Stokoe, Richard Reid, Gemma Atkinson, Holly Goss a ďalší Premiéra v SR: 25. apríla

Uralský trojuholník

Koncom januára 1959 sa skupinka ruských turistov vybrala na severouralskú horu Cholatčachl. Viedol ju skúsený táborník Igor Ďatlov. O mesiac na úpätí hory objavili najskôr opustené stany, neskôr i mŕtve telá. Len v spodnej bielizni, s mnohými popáleninami a čudnými poraneniami. Jednému z dievčat chýbal jazyk. Odhadovaný čas nešťastia sa zhodoval s termínom, v ktorom členovia iných výprav i domorodci hlásili nevysvetliteľné zvuky sprevádzané svetelnými úkazmi. A aby toho nebolo málo, niektoré z nájdených častí odevu vykazovali zvýšenú rádioaktivitu.

Nečudo, že dodnes žijú najrôznejšie legendy o tajných armádnych pokusoch, mimozemšťanoch či záhadných prírodných javoch. Fenomén inšpiroval viacero diel literatúry faktu aj sci-fi, vznikli televízne publicistické programy i dokumentárne filmy.

Americký sen naruby

Téma zaujala ruských, britských a amerických producentov. Scenár napísal ako svoj debut Vikram Weet, po skúsenostiach so spoluprácou na rôznych televíznych programoch. Producenti ako režiséra získali Rennyho Harlina, Fína, ktorý sa v Hollywoode na začiatku 90. rokov uchytil po snímkach Smrtonosná pasca 2 a Cliffhanger, no sľubnú kariéru mu zničil neúspech veľkorozpočtového Ostrova hrdlorezov.

Nevrátil sa domov, uspokojil sa s nakrúcaním videa a televíznych seriálov v Amerike. V roku 2011 režíroval drámu o Američanoch v rusko-gruzínskom konflikte 5 Days of War. Niekedy v tom čase sa zrodil nápad nakrútiť v hollywoodskom štýle, s prevažne americkými hercami v ruských exteriéroch koprodukčný film, inšpirovaný záhadou Ďatlovovej výpravy.

Sci-fi zombie horor?

Nakrúcať v Rusku bol dobrý nápad, zveriť scenár debutantovi a réžiu Harlinovi nie. Prostredie je dôveryhodné a presvedčivé, Sibír sibírska a Rusi skutočne hovoria po rusky. Na druhej strane príbeh degraduje autentický námet, nepozná, nechápe a nerešpektuje ruskú náturu ani prácu tajných služieb.

Mieša dohromady mystiku, sci-fi a zombie horor. Pomáha si toľkými oslími mostíkmi, barličkami, schválnosťami a neobratnosťami, až si vytvára svoj vlastný vesmír, v ktorom bežný rozum nemá miesto. A režisér to všetko inscenuje rutinérsky, bez záujmu, zápalu, tvorivosti, nápadov. Otrepaná forma „autentických amatérskych videozáberov“ je tu skôr na prekážku.

Postavy sú síce uveriteľnejšie ako bláznivá partička z trileru Černobyľské denníky, ale chýba im svojráz, splývajú do sivej, neprehľadnej a nezaujímavej masy. Vysokohorská túra je stvárnená ako nedeľná prechádzka, bez atmosféry, o stupňovaní či rytmizácii napätia ani nehovoriac. Plus lacné – teda nedokonalé až smiešne efekty, triky a masky. Ľubovoľná časť Aktov X je dynamickejšia a pútavejšia.

Len hŕstka krajín východnej Európy uvádza Záhadu Hory mŕtvych aj v kinách. Inde vyšla len na DVD. No aj tento film presvedčivo dokazuje, že zábava, ktorá vzniká pre lacné video, má iné pravidlá, kritériá aj iné publikum ako filmy pre kiná. Preto by sa do bežných kín dostávať nemala. Neškodí tým totiž iba sama sebe, ale i kinám.