Novinky v našich kinách

Tento týždeň môžete vidieť tri nové filmy: Hasta la vista! Iron Man 3 a Na cudzí účet.

1. máj 2013 o 16:30 Miloš Ščepka

Hasta la vista!

Hasta la Vista! Belgicko 2011, 115 minút. Scenár: Pierre De Clercq, Asta Philpot , Mariano Vanhoof. Réžia: Geoffrey Enthoven. Kamera: Gerd Schelfhout. Strih: Philippe Ravoet. Hudba: Meuris, Papermouth. Účinkujú: Charlotte Timmers, Roos Van Vlaenderen, Robrecht Vanden Thoren, Karel Vingerhoets, Katelijne Verbeke, Gilles De Schrijver, Xandra Van Welden, Tom Audenaert , Asta Philpot, Luc Verhoeven a ďalší.

Ak ste európsky filmár a chcete uspieť, robte to ako Geoffrey Enthoven: nakrúťte komédiu o tom, ako sa nevidomý, vozíčkar a úplne ochrnutý chlap rozhodnú zbaviť panictva! Konkrétne v tomto prípade sa vyberú do vyhláseného španielskeho bordelu, zamestnankyne ktorého sú známe tým, že splnia každému klientovi všetky jeho špecifické želania. Hlavne nešpekulujte nad tým, odkiaľ dobrodejky pochádzajú a aké sú ich pracovné podmienky, to si nechajte do nasledujúceho úspešného filmu! Zožnete spústu festivalových cien. A kto sa odváži kritizovať cynickú vypočítavosť producentov či autorov, sa sám diskvalifikuje ako bezcitný asociál!

Iron Man 3

Iron Man Three. USA - Čína. 129 minút. Scenár: Drew Pearce, Shane Black, Stan Lee, Don Heck, Larry Lieber, Jack Kirby. Réžia: Shane Black. Kamera: John Toll. Strih: Peter S. Elliot, Jeffrey Ford. Hudba: Brian Tyler. Účinkujú: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley, Paul Bettany, Rebecca Hall, Guy Pearce, James Badge Dale, Jon Favreau, Cobie Smulders, Stan Lee, Stephanie Szostak, Yvonne Zima, Justin Wheelon, Bridger Zadina, Fan Bingbing, Ty Simpkins a ďalší.

Jednou zo záhad Hollywoodu je, prečo prácu na veľkorozpočtových projektoch dostávajú aj autori beznádejných prepadákov, ktorým by normálny podnikateľ nezveril ani stánok s párkami. Shane Black má na účte mnohomiliónovú stratu kriminálnej komédie Kiss Kiss Bang Bang (2005), ale možno práve to ho kvalifikovalo za režiséra tretieho filmu spoločnosti Marvel Studios o mocnom priemyselníkovi Tonym Starkovi, čiže Iron Manovi, s rozpočtom 200 miliónov amerických a čínskych dolárov. Kritici sa zhodujú, že ide o to najlepšie audiovizuálne pozadie k chrúmaniu pukancov, nachos a k posielaniu sms! S najkrajšou ženou na svete (bez záruky – podľa magazínu People).

Na cudzí účet

Identity Thief. USA 2013. 111 minút. Scenár: Craig Mazin, Jerry Eeten. Réžia: Seth Gordon. Kamera: Javier Aguirresarobe. Strih: Peter Teschner. Hudba: Christopher Lennertz. Účinkujú: Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet, Kevin Covais, Andrea Moore, Jon Favreau, Tip Harris, John Cho, Clark Duke, Maggie Elizabeth Jones, Justin Wheelon, Cullen Moss a ďalší.

Ak ste chlap a voláte sa Sandy (Jason Bateman), koledujete si to, aby vás ošklbala rafinovaná zlodejka identít (Melissa McCarthy). Lenže ak nemáte to potešenie žiť na Slovensku ale v USA, nemôžete sa spoľahnúť na fungujúcu spravodlivú a výkonnú justíciu, musíte vlastnoručne dotyčnú odhaliť, dolapiť a priviesť pred súd. Režisér Seth Gordon nás už oblažil šialenosťou s názvom Šéfovia na zabitie, ktorú teraz úpenlivo vykráda. České kiná film uvádzajú pod názvom Z cizího krev neteče, ale ak sa rozhodnete kúpiť si predražené vstupenky do multikina, za pravdivosť titulu neručíme. Slovenský názov je úprimnejší.