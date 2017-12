Keď starosta niečo spraví pre policajta

Zlomené mesto neznechutí, ale ani by nechýbalo

2. máj 2013 o 16:06 Miloš Ščepka

ZLOMENÉ MESTO

Keď sú nezaujímavé postavy, ani dobrá dráma nemá šancu. Novinka v našich kinách je efektné formalistické cvičenie.

Predstavte si, že ste dobrý policajt, ale stratili ste vieru v spravodlivosť, a tak ste vzali veci do vlastných rúk. Uvedomujete si, že ste vrah, no keď vám sám starosta vybaví slobodu, nevzbudí to nijaké podozrenie. Ani potom, keď sa po rokoch, práve v čase volebnej kampane, na vás – už ako na súkromného detektíva – obráti s lukratívnou objednávkou: skompromitovať manželku.

Billy Taggart vraj bol dobrý policajt, no kým začne šípiť zradu, trvá mu to dlho. Veľmi dlho. Oveľa dlhšie ako divákom americkej kriminálnej drámy scenáristu Briana Tuckera a režiséra Allena Hughesa.

Ľahučké miniatúry

Hoci všetky herecké výkony sú tlmené, Russell Crowe si úlohu odpudivého newyorského starostu vyložene užíva. No ani jemu, ani Markovi Wahlbergovi scenár ani réžia nenadelili dostatok priestoru. Crowe ľahučko, bez zanietenia vytvára hereckú miniatúru, takže Wahlberg mu je vyrovnaným partnerom. Producent Wahlberg síce stvárnil hlavnú rolu súkromného detektíva Taggarta, ale rozhodne z filmu nespravil svoju šou. Hrá dobre, vcelku presvedčivo a uveriteľne – a to je čo povedať, lebo scenár obsahuje veľkú dávku klišé i málo pravdepodobných momentov a zhôd okolností.

Taggart má v sebe mnohé z hrdinov drsnej školy. Nielen ľudské slabosti a podliehanie alkoholu, osamelosť, ale aj istú vnútornú čistotu, idealizmus a zmysel pre česť. Napriek tomu to nie je strhujúca postava plná života, ale skôr rezignovaná smutná postavička. Ešte horšie dopadla Catherine Zeta-Jones, ktorej sa ušlo len zopár replík a veľavravných pohľadov.

Hughes je veľmi dobrý v utváraní atmosféry prostredníctvom obrazu, hudby a strihu, ale už nie taký dobrý v efektívnom využívaní hercov. Čo sa dá akceptovať v adaptácii grafického románu typu Z pekla, menej už v komornej psychologickej krimidráme. Scenár neveľmi nápadito prepája motívy korupcie, vydierania, nemožnosti dosiahnuť spravodlivosť, ale aj skrývanej homosexuality a špinavých praktík predvolebného boja – lenže to všetko v predvídateľnom príbehu bez prekvapení.

Človek nie je podstatný

Zlomené mesto je výtvarne štylizované, s náladotvornou hudbou, ale herci a ich výkony sú druhoradé, takže snímke v konečnom dôsledku chýba to hlavné: život. Zostáva zaujímavým, efektným formalistickým cvičením. Je to zásluha i kameramana Bena Seresina, ktorý prikladá nočným záberom veľkomesta viac váhy ako ľudskej dráme. A keď sú nezaujímavé postavy, nemá šancu ani dráma.

Zlomené mesto je ďalší z tridsiatky filmov nasadených do slovenských kín v mesiaci apríl. A hoci neznechutí ani neurazí, podob〜ne ako väčšina z nich by v prípade nenasadenia publiku nijako nechýbal.