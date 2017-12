Chris Kelly: Ukázal deťom rap

Americké tínedžerské duo Kris Kross prinieslo začiatkom deväťdesiatych rokov hip-hop na stredné školy. Spolu s módou nosiť oblečenie naopak.

3. máj 2013 o 10:34 Tomáš Prokopčák

Dvaja tínedžeri s veľkými mikinami a ešte väčšími gaťami poskakujú na ulici, za nimi skáču ďalšie deti i klasické auto. Nemajú ani štrnásť, ani pesnička nie je príliš duchaplná.

Ale napriek tomu je dnes ich Jump jednou z najväčších klasík hip-hopu, ktorá z dua Kris Kross urobila žánrovú legendu. Napriek tomu, že kapela už nikdy nenahrala podobne chytľavú vec a nikdy sa jej nepodarilo predať štyri milióny z albumu ako v prípade svojho debutu.

video //www.youtube.com/embed/010KyIQjkTk

Dokonalý marketing

Kris Kross boli predovšetkým produkt. Keď v roku 1992, ani nie dvadsaťročný Jermaine Dupri hľadal nové talenty do svojho rodiaceho sa vydavateľstva, zašiel aj do jedného z obchodných centier v Atlante. A tam čírou náhodou narazil na vystúpenie dvoch ešte vlastne detí.

Chris Kelly (11. 8. 1978 - 1. 5. 2013) a Chris Smith vtedy vystupovali len preto, aby pobavili návštevníkov hypermarketu. No mladý Dupri, neskôr jedna z najvplyvnejších osobností v americkom hudobnom šoubiznise, vycítil šancu.

Títo dvaja budú dokonalým tovarom. Cieľová skupina je jasná: tínedžeri chcú počúvať novú hudbu, nemusí byť extra múdra, stačí, ak je o nich. A hip-hop začína byť populárny.

Na konci boli Kris Kross a ich debutový album Totally Krossed Out. Skladba Jump sa stala na osem týždňov najpopulárnejším singlom, dvojica deciek dominovala hitparáde na MTV a vznikla aj nová móda. To vtedy, keď si Mac Daddy a Daddy Mac začali naopak obliekať mikiny aj nohavice.

Sami Kelly a Smith v princípe nevedeli, čo sa okolo nich deje. No šikovný tím producentov už tušil, čo má s duom robiť. Spojili stále populárnejší žáner g-funk - preslávil sa ním v prvej polovici deväťdesiatych rokov napríklad Dr. Dre - východoamerický rap a insitné texty. Napríklad o tom, ako deti zmeškali autobus do školy a už to nikdy, ale naozaj nikdy neurobia.

A fungovalo to, aspoň chvíľu. Kris Kross dostali vlastnú videohru, stali sa súčasťou celosvetového turné Michaela Jacksona a ich štýl obliekania sa v tom čase stal symbolom pre mestské decká nielen z amerických predmestí.

V polovici deväťdesiatych rokov by ste ich štýl uvideli napríklad aj v Bratislave, obzvlášť medzi tínedžermi a športovcami, ktorí sa vracali z krátkeho stredoškolského štúdia v Spojených štátoch.

Prišli aj s novou módou - nosiť oblečenie naopak. FOTO - SITA/AP

Kapela niekoľkých hitov

Problémom bolo, že aj keď Kris Kross vytvorili ako produkt, dokonca ich skladby a štýl testovali na prípadných zákazníkoch, na svoj debut nikdy nenadviazali. Kapela vydala ešte dva albumy, no kým druhý bol aspoň platinový, predaje tretieho z roku 1996 dosiahli sotva na zlato.

Aj keď sa Kris Kross stali dôležitými pre americký tínedžerský hip-hop z prvej polovice deväťdesiatych rokov, v skutočnosti zostali len kapelou niekoľkých hitov. A niekoľkých je v tomto prípade trošku prehnaný výraz.

Dvojica to neniesla dobre už vtedy. Mená tínedžerov, ktorí sa náhle stali slávnymi a relatívne rýchlo o svoju pozíciu prišli, sa objavovali najmä v súvislosti s rôznymi výstrelkami. A s populárnou legendou, že sa obaja ešte ako šestnásťroční zabili na motorkách pri vzájomnej zrážke.

Vo februári tohto roku sa však duo, dnes tridsiatnikov, dalo znovu dokopy. Vo februári si pripomenuli dvadsiate výročie vydavateľstva, s ktorým kedysi podpísali zmluvu.

Túto stredu našla polícia Chrisa Kellyho v jeho byte bez známok života. Mac Daddy Kelly, kedysi vzor celej generácie detí, sa pravdepodobne predávkoval.