Deanna Durbin: Zabudnutá hviezda Hollywoodu

Najlepšie platená herečka a hviezda Hollywoodu 30. a 40. rokov ukončila kariéru pred tridsiatkou.

3. máj 2013 o 10:39 Tomáš Vasilko





Dnes je jej meno známe už len filmovým pamätníkom. Nečudo, posledný film natočila v roku 1948, keď odišla ako 27-ročná do filmového dôchodku.

Deanna Durbin (4. 12. 1921 - apríl 2013) však odchádzala na vrchole. Ako najlepšie platená herečka na svete, a podľa niektorých zdrojov aj celkovo žena v tých časoch.



Modrooká brunetka vraj vedela spievať, už keď začala hovoriť. Prvýkrát hrala a spievala vo filme už ako štrnásťročná.

Jej prvé filmy (Tri bystré dievčatá, Sto mužov a dievča) sa koncom 30. rokov hneď stali senzáciou a pomohli zachrániť Universal Studios pred bankrotom. Z Deanny spravili už v sedemnástich jednu z najžiarivejších hviezd Hollywoodu.



V tých časoch boli populárne najmä muzikálové komédie a pôvabná Deanna s úžasným hlasom do nich skvele zapadla. Z dievčenských rolí plynulo prešla do ženských. Bola obľúbenou herečkou aj britského premiéra Winstona Churchilla.



Ako so zveličením píše Daily Telegraph, filmy Deanny Durbin nemal v tom čase rád len jeden človek na svete - Deanna Durbin. Status hviezdy šoubiznisu jej nesedel a ako 27-ročná po vyše dvadsiatich filmoch a dvoch stroskotaných manželstvách ukončila kariéru.

Odišla do Francúzska, kde sa opäť, tentoraz šťastne vydala. Na návrat do filmu ju nik nepresvedčil. Vyhýbala sa novinárom, nedávala rozhovory a až do konca života si strážila súkromie.

Ukážka z jej podľa niektorých najlepšieho filmu Sto mužov a dievča: